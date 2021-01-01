استعداد لامتحانات الثانوية العامة .. وزير التعليم: لا يعتد إلا بـ البابل شيت في أعمال التصحيح



البابل شيت البابل شيت

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تدريب الموجهين والمعلمين على صياغة المفردات الاختبارية ومن ثم تم وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى وفق المواصفات الفنية الجديدة التى تستهدف الأسئلة الاختيارية والمقالية.



وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم عقد لقاء مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية لحوكمة التعليم الخاص والمصروفات وسيتم تطبيقه فى القاهرة الجديدة، بشكل مبدئي.



وتحدث الوزير حول تظلمات الثانوية العامة 2023، قائلا: "يجب أن يكون الطالب على يقين أن الدرجة التى سيحصل عليها هى درجته"، موضحا أن البابل شيت هو ما يتم الاعتداد به فى أعمال التصحيح وأى إجابة خارج البابل شيت لن يعتد بها.

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كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد وقع قرارا وزاريًا بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجي بالامتحانات.قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة موضحا أن الإعاقة الذهنية 100% موضوعى، وباقى الاعاقات 85% موضوعى أو اختيار من متعدد و15%ومقالى.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تشكيل فريق بمركز المناهج لتطوير مناهج الطلاب المكفوفين لأن تكون المناهج مطابقة للخطة الدراسية الزمنية.كان وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزاريًا بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجي بالامتحاناتوشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه الامتحان سيكون مناسب للوقت والأسئلة ستكون صياغتها واضحة بشكل صحيح، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر، مشيرا إلى أنه تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوي العام إلى لجان بعينها الا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير واى تجاوزات حدثت فى النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة سيتم محاسبة اى شخص تجاوز.وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكتروني بنسبة 100%، مضيفا أن ولى الأمر ما يهمه حصول ابنه على حقه وبعد ظهور النتيجة له الحق فى التظلم.قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية، موضحا أن 80% من حصيلة المجموعة للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة لمجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.