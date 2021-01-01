تتميز بالطعم الرائع .. طريقة عمل الهريسة الأصلية



الهريسة الهريسة

تعد الهريسة أكثر الحلويات العربية التي تتميز بالطعم الرائع، والمذاق الشهي، وتحتوي الهريسة على العديد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم بفضل مكوناتها المتنوعة مثل السكريات، والدهون، والكالسيوم، ويمكن عمل الهريسة بالعديد من الطرق المختلفة مثل الهريسة الأصلية ، الهريسة بالمكسرات.







طريقة عمل الهريسة الأصلية

المقادير

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سميد خشن: 3 اكوابسكر: كوبجوز الهند: كوبسمن: كوبلبن زبادي: كوب ونصفكربونات الصوديوم: ملعقة صغيرةالطحينية: ملعقة صغيرة (لدهن صينية الفرن)لوز: حسب الرغبة (مقطع أنصاف / للتزيين)قطر: حسب الرغبة (للتزيين)طريقة التحضيريوضع السميد في وعاء الخلط، ثم يضاف السكر، وجوز الهند مع تقليب المكونات.يضاف السمن مع عجن المكونات قليلًا إلى أن تتجانس.يخلط اللبن الزبادي مع بيكربونات الصوديوم، ويضاف لخليط السميد، مع التحريك.تجهز صينية الفرن بدهنها بملعقة صغيرة من الطحينية، ثم يصب خليط الهريسة، وتزين بحبات اللوز.تدخل الصينية للفرن لمدة 25 - 30 دقيقة على درجة حرارة 180.يسكب القطر (الشيرة) فور خروجها من الفرن، وتقدم دافئة أو باردة.طريقة تحضير الهريسة بالمكسرات:المقاديرسميد ناعم: 200 غمسكر: 170 غمالماء: 100 ملليلترزبادي: 100 غرامًاخميرة: رشّةالسمن الحيواني: قليلفستق حلبي: قليل (والكاجو المفرومين فرمًا خشنًا)الطحينية: ملعقة صغيرةقطر: 350 غرامًاسكر: 150 غرامًا (مقادير القطر)الماء: 150 ميلليلترًا (مقادير القطر)طريقة التحضير:في وعاء، يمزج كلّ من السكر والماء والزبادي والخميرة جيدًا إلى أن يذوب السكر، . ثم، يضاف السميد إلى هذا المزيج، مع التحريك بسرعة حتى يتماسك. يغطّى هذا المزيج، ويُترك في وعاء لمدّة ست ساعات، حتّى يختمر.يقلّب هذا المزيج مجدّدًا حتى يتجانس، ثمّ ينقل إلى صينيّة مدهونة بالطحينة. يُنثر فوقه الفستق الحلبيّ والكاجو.يتمّ إدخال الصينيّة الفرن بدرجة حرارة متوسّطة، لمدّة 45 دقيقة. ثم، تقطّع الهريسة حسب الرغبة، ليتمّ إرجاعها إلى الفرن لمدّة خمس دقائق إضافية.يسكب القطر الساخن عليها، بعد أن يُعدّ بمزج الماء والسكّر وتحريكهما حتى الغليان والتماسك، مع قليل من السمن الساخن.