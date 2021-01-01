قبل بداية الترم الثاني .. مطالب عاجلة لأولياء الأمور من وزير التعليم



وزير التعليم وزير التعليم

أعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن استيائه من تدخل أولياء الأمور في العملية التعليمية، وما يثار على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن “الحذف من مناهج الترم الثاني”.



ومن جانبهم، قال أولياء الأمور ، إنهم يكنون كل الاحترام والتقدير لوزير التعليم وقيادات الوزارة، واكدوا إنهم لا يتدخلون في عمل الوزير أو الوزارة، ولكنهم يحاولون فهم واستيعاب التغيرات والتطورات في العملية التعليمية.



وطالب أولياء الأمور في جروبات قلعة التعليم المصري و أولياء أمور مدارس مصر، وزارة التربية والتعليم، ضرورة تحقيق 6 مطالب هامة وهي:

قد يعجبك أيضا...

1- وضع اسئلة خاصة بكل الدروس الجديدة بعد التخفيف ، تكون متنوعة وخاصة بكل الدروس .2_ ان تكون تلك الأسئلة موجودة علي موقع الوزارة مع بداية الترم الثاني حتي يتدرب عليها الطالب قبل امتحان شهر فبراير.3_ تلتزم الوزارة بوضع امتحانات استرشادية عدة نماذج و عدم الإكتفاء بنموذجين فقط، علي أن تشتمل القطع الإستماعية للعربي و الإنجليزى بما يتناسب مع الفروق الفردية بين الطلاب.4_ يتم مراجعة الامتحانات الاسترشادية جيدا حتي لا نقع في نفس مشكلة الترم الاول وتأتي اسئلة لا تخص المنهج.5_ تقوم الوزارة بمراجعة تلك الإمتحانات قبل وضعها علي موقع الوزارة، حتي تتأكد إنها تناسب المحتوي الجديد للمناهج بعد التخفيف فلا نواجه مشاكل الترم الأول مع اسئلة ليست من نفس المنهج.6_ الزام من يضع الإمتحانات بالإلتزام بالنماذج الموجودة حتي لا يقوم بالزيادة أو النقص عن المحتوي المطلوب للامتحان كما حدث بالترم الاول من اسئلة تفوق مستوي الطلابوأعرب أولياء الأمور عن أملهم في أن تستجيب الوزارة في القريب العاجل لتلك المطالب حتى يتم تدريب الطلاب علي نماذج و إمتحانات مناسبة للمناهج بعد التخفيف.