تدعم سامسونج سلسلة Galaxy S23 بمعايير LPDDR5x في الذاكرة



Galaxy S23 Galaxy S23

أعلنت سامسونج مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S23، ولقد أكدت تفاصيل مواصفات هذه الإصدارات على أن سامسونج تدعم كافة الإصدارات بذاكرة LPDDR5x، وسعة UFS 4.0.



انطلقت سلسلة هواتف Galaxy S23 التي تتضمن الإصدار الرئسي مع إصدار Galaxy S23 Plus وأيضاً Galaxy S23 Ultra.



ولقد كشف التفاصيل التي جاءت من “Ice Universe” عن دعم الإصدارات الثلاثة من سلسلة Galaxy S23 بأحدث المواصفات التي تتضمن ذاكرة LPDDR5x، وسعة UFS 4.0.

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وتقدم معايير LPDDR5x في الذاكرة سرعة في نقل البيانات تصل إلى 8.533 ميجابت في الثانية، أي بتحسينات في الآداء بنسبة 33% مقارنة بذاكرة LPDDR5.من جانب أخر تأتي سعة UFS 3.1 السابقة بسرعة قراءة 2100 ميجابايت / ثانية، وسرعة كتابة 1200 ميجابايت / ثانية، بينما تأتي معايير UFS 4.0 الجديدة في التخزين بسرعات 4200 ميجابايت / ثانية في القراءة، وسرعة 1200 ميجابايت / ثانية في الكتابة.ولقد جاء النموذج الرئيسي من Galaxy S23 بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5 وسعة 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، بينما جاء الإصدار الأعلى من الهاتف بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0 ويتوفر هذا الإصدار بسعر 859 دولار في سوق الولايات المتحدة.من جانب أخر يأتي Galaxy S23 Plus بذاكرة LPDDR5x وسعة UFS 4.0 في النموذج الرئيسي الذي يضم ذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت والذي يتوفر بسعر 999 دولار.ويأتي النموذج الرئيسي من S23 Ultra بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x وسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0 ويتوفر بسعر 1199 دولار.