يكشف إعلان تشويقي عن هاتف Realme GT Neo 5 باللون البنفسجي

Realme GT Neo 5
تعقد Realme مؤتمرها القادم في 9 من فبراير في السوق الصيني للإعلان الرسمي عن Realme GT Neo 5، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن تصميم الهاتف باللون البنفسجي.
تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Realme GT Neo 5 ينطلق للأسواق العالمية في فعاليات MWC التي تنطلق لاحقاً هذا الشهر.
ولقد أكدت الإعلانات التشويقية التي جاءت حتى الآن على دعم هاتف GT Neo 5 بزجاج AG، مع تصميم غير لامع بنقوش على غرار إصدارات الشركة السابقة من سلسلة GT.
ويكشف الإعلان التشويقي عن تصميم وحدة الكاميرة المميز باللون الأسود، كما يأتي Realme GT Neo 5 بتقنية جديدة في عدسات الكاميرة والتي تعرف بتقنية “الفيلم الشفاف المزدوج بدون ضوضاء” لذا لن يتضمن طلاء العدسات أي جزيئات من الضوضاء.
من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 3.1.
أيضاً يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 144Hz، وفي إعدادات الكاميرة يأتي Realme GT Neo 5 بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!