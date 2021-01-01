يكشف إعلان تشويقي عن هاتف Realme GT Neo 5 باللون البنفسجي



Realme GT Neo 5 Realme GT Neo 5

تعقد Realme مؤتمرها القادم في 9 من فبراير في السوق الصيني للإعلان الرسمي عن Realme GT Neo 5، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن تصميم الهاتف باللون البنفسجي.



تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Realme GT Neo 5 ينطلق للأسواق العالمية في فعاليات MWC التي تنطلق لاحقاً هذا الشهر.



ولقد أكدت الإعلانات التشويقية التي جاءت حتى الآن على دعم هاتف GT Neo 5 بزجاج AG، مع تصميم غير لامع بنقوش على غرار إصدارات الشركة السابقة من سلسلة GT.

قد يعجبك أيضا...

ويكشف الإعلان التشويقي عن تصميم وحدة الكاميرة المميز باللون الأسود، كما يأتي Realme GT Neo 5 بتقنية جديدة في عدسات الكاميرة والتي تعرف بتقنية “الفيلم الشفاف المزدوج بدون ضوضاء” لذا لن يتضمن طلاء العدسات أي جزيئات من الضوضاء.من جانب أخر يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 3.1.أيضاً يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 1.5K، ومعدل تحديث 144Hz، وفي إعدادات الكاميرة يأتي Realme GT Neo 5 بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.