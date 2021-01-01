لدي منصة فيسبوك الآن 2 مليار مستخدم

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ذكرت شركة ميتا أن الشبكة الاجتماعية الخاصة بها؛ فيسبوك، لديها الآن 2 مليار مستخدم نشط يوميًا، إلى جانب أرباح الربع الرابع.



يمثل التقرير المرة الأولى التي تصل فيها منصة فيسبوك، التي أضافت 16 مليون مستخدم في الربع الأخير، إلى 2 مليار مستخدم يوميًا.



على الرغم من أن فيسبوك ليست أول منصة مملوكة لشركة ميتا تصل إلى ملياري مستخدم يوميًا، فقد تجاوز تطبيق WhatsApp مؤخرًا ملياري مستخدم، إلا أنه يُظهر أن أكبر مصدر لإيرادات الشركة من الإعلانات لا يزال ينمو، حتى في الوقت الذي قامت فيه ميتا بإجراء تخفيضات كبيرة على أعمالها في الأشهر الأخيرة.

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وألمح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إلى إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة، والتي أدت إلى إلغاء أكثر من 11000 وظيفة، قائلاً في بيان إن “موضوع إدارتنا لعام 2023 هو” عام الكفاءة “.