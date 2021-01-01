ستتوقف سوني عن تقديم مجموعة PlayStation Plus بعد 9 مايو

في شهر سبتمبر عام 2020، قدمت شركة سوني مجموعة PlayStation Plus لمالكي PlayStation 5 بعضوية PS Plus نشطة. وجاءت هذه الحزمة مع بعض أفضل ألعاب PlayStation 4، بما في ذلك Bloodborne و God of War و The Last of Us Remastered و Batman: Arkham Knight و Fallout 4 و Resident Evil 7: Biohazard.
ولكن على ما يبدو، في 9 مايو، لن تقدم سوني مجموعة PlayStation Plus مرة أخرى، حسبما أعلنت الشركة اليوم.
إذا لم تقم بتنزيل أي من الألعاب التسعة عشر المضمنة في الحزمة، فلديك حتى 9 مايو للقيام بذلك. بمجرد ربط هذه الألعاب بحسابك، ستستمر في الوصول إليها طالما أنك تحتفظ باشتراك نشط في PlayStation Plus.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!