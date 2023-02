ستتوقف سوني عن تقديم مجموعة PlayStation Plus بعد 9 مايو

سوني سوني

في شهر سبتمبر عام 2020، قدمت شركة سوني مجموعة PlayStation Plus لمالكي PlayStation 5 بعضوية PS Plus نشطة. وجاءت هذه الحزمة مع بعض أفضل ألعاب PlayStation 4، بما في ذلك Bloodborne و God of War و The Last of Us Remastered و Batman: Arkham Knight و Fallout 4 و Resident Evil 7: Biohazard.



ولكن على ما يبدو، في 9 مايو، لن تقدم سوني مجموعة PlayStation Plus مرة أخرى، حسبما أعلنت الشركة اليوم.



إذا لم تقم بتنزيل أي من الألعاب التسعة عشر المضمنة في الحزمة، فلديك حتى 9 مايو للقيام بذلك. بمجرد ربط هذه الألعاب بحسابك، ستستمر في الوصول إليها طالما أنك تحتفظ باشتراك نشط في PlayStation Plus.

وتقول سوني إنها تخطط لتركيز جهودها على تنمية مكتبة PS Plus للألعاب الشهرية وكتالوج الألعاب الخاص بها، والذي يمكن لمالكي PlayStation الوصول إليه من خلال الاشتراك في PlayStation Plus Extra أو Premium.كشفت الشركة أيضًا عن قائمة فبراير لألعاب PlayStation Plus. إذ تتضمن قائمة هذا الشهر Evil Dead: The Game و OlliOlliWorld و Destiny 2: Beyond Light و Mafia: The Definitive Edition.يمكنك تنزيل جميع الألعاب الأربع بدءًا من 7 فبراير، وستكون متاحة حتى 6 مارس. ومن بين العناوين المعروضة، يجب عليك بالتأكيد تجربة OlliOlliWorld.