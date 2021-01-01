صور حية لجهاز Tecno Phantom V Fold… ومن المرجح إطلاقه بحلول نهاية فبراير

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صورة الخبر: Tecno Phantom V Fold
Tecno Phantom V Fold

أطلقت Tecno مؤخرًا الهاتف الذكي القابل للطي Phantom Vision V والذي يحتوي على شاشة منزلقة قابلة للطي. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الوقت قبل أن تصبح الهواتف الذكية ذات الشاشة القابلة للطي سائدة، تعمل Tecno على هاتف ذكي تقليدي قابل للطي يستخدم بعض جوانب التصميم لمفهوم Tecno Phantom Vision V.

وقام موقع MySmartPrice بتسريب صور حية للهاتف الذكي القابل للطي Tecno Phantom V Fold. وعلى ما يبدو، فإن الجهاز القابل للطي سيتم إطلاقه عالميًا في 28 فبراير. ومن المتوقع أيضًا إطلاق الجهاز في الهند.

يظهر الهاتف القابل للطي مغلفًا في حافظة واقية في الصور الحية المسربة. وعلى الرغم من أن الحافظة تخفي تصميم الهاتف، إلا أن موضع مستشعر الكاميرا يبدو مرئيًا.

تم تجهيز الجزء الخلفي من Phantom V Fold بثلاث كاميرات، وتوجد وحدة فلاش LED بجانب عدسات الكاميرا.

يتميز Tecno Phantom V Fold بشاشة خارجية بفتحة ثقب في منتصف الجزء العلوي، ولكن لم يتم الكشف عن حجم الشاشة بعد. من الواضح أن الجهاز يسير في طريق Samsung Galaxy Z Fold، إذ يبدو أن الشاشة طويلة إلى حد ما.

المصدر: بوابه المتميز

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