زياده على أسعار هيونداي أكسنت RB مويل 2023



هيونداي أكسنت RB هيونداي أكسنت RB

ارتفع سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2023 في مصر، لتنضم إلى بقية الطرازات التي ارتفع سعرها مع حلول شهر فبراير الجاري 2023.



وشملت الزيادات السعرية مع بداية فبراير مجموعة من السيارات مثل طرازات ستروين الفرنسية، سيارات بيستون الصينية، سيارات نيسان المتوفرة في السوق المحلي، وغيرها.



سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2023 في مصر

وبلغت قيمة الزيادة السعرية على سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 نحو 10 آلاف جنيه مصري، على جميع الفئات.

قد يعجبك أيضا...

ووصل سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2023 في السوق المصري، وفقًا لآخر تحديث إلى النحو التالي:الفئة الأولى: 450 ألف جنيه، بدلًا من 440 ألف جنيه.الفئة الثانية: 460 ألف جنيه، بدلًا من 450 ألف جنيه.الفئة الثالثة: 475 ألف جنيه، بدلًا من سعر 465 ألف جنيه.الفئة الرابعة: 489 ألف جنيه، بدلًا من 479 ألف جنيه.الفئة الخامسة: 499 ألف جنيه، بدلًا من 489 ألف جنيه.وتنتمي سيارة هيونداي أكسنت RB إلى فئة سيارات الركوب السيدان، وهي تحتوي على محرك تنفس طبيعي، سعة 1600 سي سي، ومكون من 4 أسطوانات، بينما تعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.ويولد الموتور في السيارة السيدان قوة قدرها 125 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيك لمختلف الفئات.وتحتوي السيارة على مجموعة من وسائل الأمان والسلامة من أمثلتها فرامل مانعة للانزلاق، وسائد هوائية (آير باج)، أحزمة أمان، وغيرها.