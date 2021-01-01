"شانجان UNI-V iDD" الهجينة تصل إلى الوكلاء في الصين تمهيدًا لطرحها في مارس..



شانجان UNI-V iDD شانجان UNI-V iDD

أفادت عدة مصادر صينية بوصول النسخة الهجين من "شانجان UNI-V" إلى وكلاء العلامة في الصين.. وذلك تمهيدًا لوصولها للموزعين المعتمدين والتجار بحلول مارس المقبل 2023.



وجاءت تأكيدات المصادر بناءً على تسريب صورة لملصق الوكيل على إحدى سيارات شانجان "UNI-V" في نسختها الهجينة القابلة للشحن PHEV، وكانت تحمل اسم "UNI-V iDD" في إشارة لتميزها عن النسخة العاملة بالبنزين.



وبحسب تلك المصادر، فإن أسعار "شانجان UNI-V iDD" ستتراوح بين 22,000 إلى 27,400 دولار أمريكي.

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وشهدت النسخة الهجين القابلة للشحن "UNI-V iDD" تحسنًا ملحوظًا، سواءً على مستوى الشكل الخارجي أو القوة مقارنةً بالإصدار المزود بمحرك بنزين فقط.وتعد "شانجان UNI-V" سيارة وقود من الفئة A و"UNI-V iDD" هي نسخة هجين قابلة للشحن PHEV كما أشرنا سابقًا، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2750 مم.. وبفضل إضافة النظام الكهربائي، زاد ارتفاع السيارة عن الأرض بمقدار 5 مم مقارنةً بإصدار البنزين، إلى جانب زيادة في الوزن من 1400 كجم إلى 1680 كجم.منظومة القوة الهجينة في "شانجان UNI-V iDD":تم تجهيز "شانجان UNI-V iDD" بنظام Blue Core iDD الهجين، وتم تحسين قوتها مقارنةً بإصدار العامل بالبنزين فقط.. إذ يبلغ إجمالي القوة القصوى 335 حصانًا، وعزم الدوران الأقصى 590 نيوتن متر.. وهي مجهزة بخيارين من محركات البنزين.. الأول بسعة 1.5 لتر بقوة قصوى تبلغ 167 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 260 نيوتن متر.. والثاني محرك بقوة 167 حصان وعزم أقصى يبلغ 330 نيوتن متر.. ويصل التسارع من الصفر إلى 100 كم / ساعة في6.5 ثانية، والسرعة القصوى 220 كم / ساعة.من حيث استهلاك الطاقة، تم تجهيز UNI-V iDD ببطاريات 18.4 كيلو وات في الساعة، مع مدى سير كهربائي خالص يصل إلى 100 كم واستهلاك وقود يبلغ 4.95 لتر / 100 كم.