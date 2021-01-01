تظهر لأول مرة "بيجو 2008" فيس ليفت موديل 2024 في صور تجسسية



بيجو 2008 بيجو 2008

أعلنت علامة "بيجو" الفرنسية خلال فعاليات يوم"Peugeot E-Lion" الأسبوع الماضي، عن خطة لتقديم تقنيتها الهجينة الخفيفة في طراز "2008" في وقت لاحق من هذا العام.. ومن المحتمل أن تحصل النسخة الهجينة من الكروس أوفر المحبوبة من "بيجو" على عملية تجميل صغيرة.



ولم تمضي سوى بضع ساعات حتى تمكن مصوروا موقع "موتور 1" الأمريكي لشهير من التقاط بعض الصور التجسسية لنسخة الفيس ليفت من "بيجو 2008" موديل 2024 لأول مرة.



وبحسب الصور، فإن السيارة كانت تقف في الثلوج أثناء الراحة بين جلستي اختبار، وقد كات مموهة من الخلف فقط، ومع ذلك من المتوقع أن تحصل النماذج الأولية المستقبلية على تمويه في المقدمة أيضًا بمجرد وصول التحديثات اللازمة لذلك.

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وتشير أطراف العادم المزدوجة إلى أننا نشاهد مع نموذج أولي من "بيجو 2008" مزود بمحرك احتراق داخلي ولكن يرجح أن تحصل النسخة الكهربائية "e-2008" بنفس تغييرات التصميم.وبناءً على ما يمكن ملاحظته من الصور، فقد حصلت الكروس أوفر على مصابيح خلفية معاد تصميمها.. ويبدو كذلك أن المصد الخلفي قد حصل على لمسات جديدة، وقد يكون هناك بعض التعديلات السرية التي لا يمكن رؤيتها بسبب التمويه.والتقطت الصور في الساعات الأخيرة من اليوم في "السويد" وكانت السيارة الاختبارية مزودة بمصابيح هالوجين أمامية بدلاً من LED الاختياري مع توقيع ضوء المخالب الثلاثة المميز لطرازات الكروس أوفر والـ SUV من بيجو.. ويتوقع أن تكشف بيجو عن تحديثات 2008 في النصف الثاني من العام الجاري.لم تغطي بيجو أيضًا الجزء الداخلي، مما يعطي الانطباع بأن المقصورة لن تحصل على تحديثات تذكر مقارنةً بالطراز الحالي.. ومع ذلك، لا تخلو عمليات تجميل الوجه عادةً من تعديلات في المقصورة أيضًا، ولكن ربما لن تحصل "بيجو 2008" على تغييرات.وفيما يتعلق بالتعديلات الموجودة أسفل غطاء المحرك، سيتم تقديم نسخة "بيجو 2008" الهجينة الخفيفة بجيل جديد من محركات البنزين PureTech بقوة 100 و 136 حصان.. وستكون في الحالتين بدفع أمامي للعجلات، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ثنائي القابض، إلى جانب محرك كهربائي بقدرة 21 كيلووات، وبصرف النظر عن عزم الدوران الإضافي المنخفض، فإن "بيجو 2008" الهجينة ستخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%.