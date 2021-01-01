الزيادة الثانية لأسعار "بايك" في مصر خلال يناير في ظل غياب بعض الفئات



بايك بايك

اختتمت شركة "بودي جروب" وكيل علامة "بايك Baic" الصينية شهر يناير الحالي بالإعلان عن ثاني قوائمها لأسعار سيارات بايك في 2023 والتي شهدت غياب بعض فئات "X3" و"X7" و"X5".



وجاءت قائمة الأسعار الجديدة بتاريخ 31 يناير 2023 متضمنة طرازات "X3" و "X5" و "X7" سواء موديل 2022 أو 2023 مع زيادات سعرية لتصبح الأسعار الجديدة كالآتي:



بايك X3:

غاب عن قائمة أسعار "X3" الفئة الأولى والثانية من موديل 2022.. ولكن أسعارها ضمن قائمة أسعار يناير جاءت كما يلي:

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سعر الفئة الأولى 489,000 جنيهسعر الفئة الثانية 589,000 جنيهبينما يتوفر موديل 2023 من "بايك X3" بفئة وحيدة وهي الفئة الثانية "Luxury" في ظل غياب الفئة الأولى "Comfort" .. وجاءت أسعار "ْX3" موديل 2023 كالآتي:سعر الفئة الأولى 539,000 جنيهسعر الفئة الثانية 639,000 جنيهبايك X5:تضمنت القائمة سعر الفئة الأولى Comfort من X5 موديل 2023 لكنها غير متاحة وفقًا للقائمة.. وقد جاء سعرها بعد الزيادة 749,000 جنيه.بايك X7:تضمنت القائمة موديل 2022 من X7 بفئتين هما "Premium" و "Premium Plus" لكن الفئة الثانية "Premium Plus" فقط هي المتاحة وفقًا للقائمة.. وقد جاء أسعار كل فئة كالتالي:سعر الفئة الأولى 909,000 جنيهسعر الفئة الثانية 1,199,000 جنيهكما تجاوز سعر الفئة "Premium" من "بايك X3" في موديل 2023 حاجز المليون جنيه أيضًا، لتصل لـ 1,290,000 جنيه.. في ظل غياب الفئة الثانية والأعلى تجهيزًا، والتي لم يرد ذكرها أو سعرها داخل القائمة.