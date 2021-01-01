تطور روسيا أقمار صناعية جديدة

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أعلنت شركة "بروجريس" الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.



و قال المدير العام للشركة، دميتري بارانوف: "يعمل الخبراء في روسيا على تطوير القمرين رقم 4 و5 من سلسلة أقمار Resource-P، والعمل يسير وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، القمر الأول من المفترض أن يطلق صيف العام الجاري، أما الثاني فمن المفترض إطلاقه إلى الفضاء عام 2024".



وأضاف "قمر Resource-P رقم 4 قد اجتاز اختبارات التحكم، وهو موجود في ورشة التجميع لتجهيزه ببعض المعدات اللاسلكية، وهذه المعدات ستصلنا في الربع الثاني من هذا العام، وإطلاق القمر من المفترض أن يكون في الصيف، وستنفذ عملية الإطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية".

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أما بالنسبة لقمر Resource-P رقم 5 فأشار بارانوف إلى أن الخبراء ينتظرون بعض المعدات لتجهيزه بها، وبعدها ستبدأ مراحل اختبار التحكم فيه صيف العام الجاري، ويفترض أن يرسل إلى مدار حول الأرض في الوقت المحدد عام 2024.وتطور روسيا أقمار Resource-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتُعتمد المعلومات التي تقدمها هذه الأقمار في وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها في مراقبة الغطاء النباتي وأماكن استخراج المعادن والنفط.