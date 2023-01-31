فيديو : الكشف عن أسطول مركبات تعمل بالطاقة الشمسية

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تشهد السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات نموًا بشكل سائد مع التزامات ثابتة من مصنعى المعدات الأصلية لاستبدال محركات ICE بمركبات تعمل بالكهرباء وبدرجة أقل بالهيدروجين ولكن هناك شكل آخر من أشكال الطاقة وهي الطاقة الشمسية.



وعادة ما يُحجم العديد من الأشخاص عن السيارات الكهربائية بسبب التفكير في عدد المرات التي يحتاجون فيها إلى إعادة شحنها، وقد يكون العثور على مكان للقيام بذلك أمرًا صعبًا، لكن هذا القلق قد يكون من المدى قريبًا شيئًا من الماضي.



أعلنت شركة Aptera Motors للسيارات، عن أول أسطول من المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأطلقت عليها Aptera Launch Edition.

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وتعمل السيارة الجديدة، بطاقة الشمس لتقطع مسافة تصل إلى 40 ميلاً (64 كم) يوميًّا دون الحاجة إلى توصيلها بأي مصدر للطاقة لشحنها.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، مثل هذا الامتياز يأتي بتكلفة، حيث ستكون السيارة متاحة مقابل 33200 دولار بمجرد طرحها للبيع، والتي من المتوقع أن تكون في نهاية هذا العام.تم دمج هيكل السيارة ذات الثلاث عجلات مع ألواح شمسية بمساحة 34 قدمًا مربعة ، مما يسمح لها بشحن 700 واط من الكهرباء أثناء القيادة.ما هى المركبة الشمسية؟يستخدم مصطلح "مركبة الألواح الشمسية" بشكل عام لوصف أى مركبة بها خلايا شمسية مدمجة فى تصميمها .يمكنهم العمل بسلاسة فى الليل أو فى غياب ضوء الشمس المباشر حيث يمكنهم استخدام ألواحهم لتخزين الطاقة الشمسية فى بطارياتهم.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2023/01/31/452910935841390959/636x382_MP4_452910935841390959.mp4كيف تعمل الألواح الشمسية على السيارات؟تحتوى الألواح الشمسية على خلايا ضوئية (PV)، تأخذ هذه الخلايا الكهروضوئية الضوء أو الفوتونات وتحولها إلى كهرباء شمسية، عندما يضرب ضوء الشمس الألواح الشمسية، تنتج الخلايا الكهروضوئية تيارًا كهربائيًا مباشرًا، ويتم تحويل الكهرباء الناتجة عن هذه العملية إلى الجهد القياسى بواسطة وحدة تحكم، ثم يتم تخزينها فى البطارية.