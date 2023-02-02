أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 2-2-2023



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم الخميس 2-2-2023، تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي» وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.13 جنيه للشراء، مقابل 30.23 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.82 جنيه للشراء، مقابل 32.93 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.12 جنيه للشراء، مقابل 37.26 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.23 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 98.72 جنيه للشراء، مقابل 99.07 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.03 جنيه للشراء، مقابل 8.05 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 30.10 جنيه للشراء، مقابل 30.20 للبيع.بنك مصر: 30.05 جنيه للشراء، مقابل 30.15 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 للبيع.بنك الإسكندرية: 30.15 جنيه للشراء، مقابل 30.25 للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.61 جنيه للشراء، مقابل 32.89 للبيع.بنك مصر: 32.61 جنيه للشراء، مقابل 32.85 للبيع.البنك التجاري الدولي: 32.72 جنيه للشراء، مقابل 32.96 للبيع.بنك الإسكندرية: 32.72 جنيه للشراء، مقابل 32.99 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 37.11 جنيه للشراء، مقابل 37.44 للبيع.بنك مصر: 37.17 جنيه للشراء، مقابل 37.38 للبيع.البنك التجاري الدولي: 37.29 جنيه للشراء، مقابل 37.51 للبيع.بنك الإسكندرية: 37.29 جنيه للشراء، مقابل 37.51 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.22 للبيع.بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.20 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.23 للبيع.بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.23 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 95.39 جنيه للشراء، مقابل 99.11 للبيع.بنك مصر: 95.25 جنيه للشراء، مقابل 98.94 للبيع.البنك التجاري الدولي: 95.09 جنيه للشراء، مقابل 99.28 للبيع.بنك الإسكندرية: 93.49 جنيه للشراء، مقابل 99.27 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.00 جنيه للشراء، مقابل 8.03 للبيع.بنك مصر: 8.00 جنيه للشراء، مقابل 8.03 للبيع.البنك التجاري الدولي: 7.99 جنيه للشراء، مقابل 8.06 للبيع.بنك الإسكندرية: 8.00 جنيه للشراء، مقابل 8.06 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.