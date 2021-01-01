تحذر خبيرة تغذية النساء من شرب القهوة والمعدة خاوية



القهوة القهوة

حذرت خبيرة تغذية النساء من خطورة شرب القهوة على معدة فارغة، مؤكدة وجود عواقب صحية للنساء خاصة. وبالرغم من نصائح الأطباء لمن لديه حموضة بالمعدة بتناول بعض الطعام أولا، قالت الخبيرة إن للكافيين علاقة بالهرمونات لدى النساء.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعد القهوة هي أول وأهم ما يتناولونه في الصباح. فبدون فنجان القهوة وسخونة السائل المنساب في الفم، والذي سيزودنا بجرعة جيدة من الكافيين، سيشعر البعض أن يومه لن يكون جيدا. بيد أن خبيرة التغذية أوليفيا هيدلوند حذرت عبر مجلة بيرجيت الألمانية أن على النساء تجنب هذا الأمر، أو على الأقل تأخير موعد تناول فنجان القهوة، كي لا يتم تناوله على معدة فارغة.



بحسب الخبيرة الألمانية فإن القهوة على معدة فارغة تؤدي إلى مشاكل عند النساء، وخاصة لمن يواجهن عدم توازن في النشاط الهرموني للجسم. وقالت الخبيرة: "العديد من النساء يواجهن مشاكل صحية، ولا يشعرن أنهن بأفضل حالاتهن. والحل بسيط: إذ يجب على النساء تناول شيء صغير قبل فنجان القهوة الأولز وأضافت "أعدكِ بأن ذلك سيحدث فرقًا إذا كنت تعانين من عدم التوازن الهرموني أو حتى من مشاكل الأمعاء".



يدرك معظم الناس جيدًا أن القهوة حمضية ويمكن أن تهيج الأمعاء. إذا كان هذا يحدث معك رجلا أو امرأة فتوقف عن تناول القهوة بعد الاستيقاظ. بيد أنه مع النساء تكون الخطورة مضاعفة، بسبب تفاعل القهوة مع الجسم وزيادة حدة مشكلة عدم توازن الهرمونات لدى النساء.

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وبحسب الخبيرة فإن للقهوة تأثيرًا حاسمًا آخر على أجسامنا وتوضح: "القهوة ليست حمضية فقط وبالتالي فهي ضارة لمعدتنا في الصباح، ولكنها أيضًا تجعل أجسامنا تتفاعل مع الإجهاد". وهذا يضمن إطلاق هرمون الكورتيزون (الستيرويد)، والذي عادة ما يساعدنا في المواقف العصيبة. يعتبر هرمون التوتر ضروريًا لبقائنا على قيد الحياة، ولكن ليس بالضرورة على طاولة القهوة في الصباح.وبحسب المجلة الألمانية فإن عددا من التجارب الطبية والمخبرية وجدت بالفعل رابطا بين مادة الكافيين وهرمونات الجسم، لا سيما هرمون الأستروجين، وبالرغم أن التأثير كان ضئيلا كما تشير بعض الدراسات، بيد أن الأمر يخضع للقياس بحسب شعور الانسان بعد شرب القهوة، وملاحظة حالة الجسم بعدها، وتبقى النصيحة الأفضل لمن يعاني من حموضة بالمعدة ساء كان رجل أم امرأة من تناول بعض الطعام، لضمان عدم تهيج جدار المعدة.