أكلات تساعد على التدفئة.. تحضيرها في مطبخك بسهولة

المكرونة السريعة
انخفاض في درجات الحرارة، قد يؤدي إلى الشعور بالجوع، والاحساس بتناول أكلات كثيرة تساعد على التدفئة، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز الأكلات غير المكلفة التي تساعد على التدفئة ويمكن تحضيرها في مطبخك بسهولة، وفقًا لما أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم.
طريقة عمل المكرونة السريعة: المكونات:
250 جرام من المكرونة
شرائح طماطم
شرائح فلفل ألوان
شرائح بصل
2ملعقة كبيرة زيت
2ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2كوب عصير طماطم
2كوب ماء ساخن
ملح وتوابل وشطة
طريقه تحضير المكرونة:
حضري وعاء مناسب عميق، ثم ضعي جميع المكونات " البصل والطماطم والمكرونة وصلصة الطماطم وعصير الطماطم، وضفي الماء الساخن والملح والتوابل واتركيها على النار لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر وتقدم ساخنة
الأرز بالشعرية والخضار: المكونات:
ربع كيلو أرز أبيض مغسول ومصفي
نصف كوب شعرية
2 ملعقة كبيرة زبدة
كوب بسلة
كوب جزر مكعبات
ملح وفلفل اسود وتوابل
لتر ماء ساخن
طريقه تحضير الأرز بالخضار:
حضري وعاء، ثم ضيفي فيه الزبدة والشعرية
ثم قومي بالتقليب الجيد حتى يصبح لون الشعرية ذهبي
ثم ضيفي الأرز وقلبي لمدة دقيقة
ثم ضيفي البسلة والجزر والماء الساخن ، الملح والتوابل
ثم اتركيه 15 دقيقة حتى ينضج مع التقليب المستمر من حين لآخر
يقدم الأرز ساخن مع السلطة الخضراء أو الشوربة الساخنة
طريقة عمل بطاطس البورية :
المكونات:
2حبة بطاطس كبيرة
2فصوص ثوم
ملح وفلفل اسود وشطه
ملعقة زبدة
3ملاعق كبيره كريمة طهي
طريقه تحضير البطاطس البيوريه
في البداية قومي بتقشير البطاطس، وقطعيها مكعبات صغيرة
ثم ضيفي مقدار من المياه مناسب للسلق لمدة عشر دقائق
قومي بتصفية البطاطس جيدا من الماء
ثم قومي بطحن البطاطس بشكل جيد حتى تصبح عجينة ناعمة
احضري وعاء مناسب ، وضعي فيه البطاطس
ثم ضيفي لها الملح والفلفل والشطة والثوم المفروم، الزبدة، وقلبيها وقديمها مع الخبز المحمص وزينيها بملعقة زبدة أو قليل من زيت الزيتون
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