أكلات تساعد على التدفئة.. تحضيرها في مطبخك بسهولة



المكرونة السريعة المكرونة السريعة

انخفاض في درجات الحرارة، قد يؤدي إلى الشعور بالجوع، والاحساس بتناول أكلات كثيرة تساعد على التدفئة، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز الأكلات غير المكلفة التي تساعد على التدفئة ويمكن تحضيرها في مطبخك بسهولة، وفقًا لما أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم.



طريقة عمل المكرونة السريعة: المكونات:

250 جرام من المكرونة



شرائح طماطم

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شرائح فلفل ألوانشرائح بصل2ملعقة كبيرة زيت2ملعقة كبيرة صلصة طماطم2كوب عصير طماطم2كوب ماء ساخنملح وتوابل وشطةطريقه تحضير المكرونة:حضري وعاء مناسب عميق، ثم ضعي جميع المكونات " البصل والطماطم والمكرونة وصلصة الطماطم وعصير الطماطم، وضفي الماء الساخن والملح والتوابل واتركيها على النار لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر وتقدم ساخنةالأرز بالشعرية والخضار: المكونات:ربع كيلو أرز أبيض مغسول ومصفينصف كوب شعرية2 ملعقة كبيرة زبدةكوب بسلةكوب جزر مكعباتملح وفلفل اسود وتوابللتر ماء ساخنطريقه تحضير الأرز بالخضار:حضري وعاء، ثم ضيفي فيه الزبدة والشعريةثم قومي بالتقليب الجيد حتى يصبح لون الشعرية ذهبيثم ضيفي الأرز وقلبي لمدة دقيقةثم ضيفي البسلة والجزر والماء الساخن ، الملح والتوابلثم اتركيه 15 دقيقة حتى ينضج مع التقليب المستمر من حين لآخريقدم الأرز ساخن مع السلطة الخضراء أو الشوربة الساخنةطريقة عمل بطاطس البورية :المكونات:2حبة بطاطس كبيرة2فصوص ثومملح وفلفل اسود وشطهملعقة زبدة3ملاعق كبيره كريمة طهيطريقه تحضير البطاطس البيوريهفي البداية قومي بتقشير البطاطس، وقطعيها مكعبات صغيرةثم ضيفي مقدار من المياه مناسب للسلق لمدة عشر دقائققومي بتصفية البطاطس جيدا من الماءثم قومي بطحن البطاطس بشكل جيد حتى تصبح عجينة ناعمةاحضري وعاء مناسب ، وضعي فيه البطاطسثم ضيفي لها الملح والفلفل والشطة والثوم المفروم، الزبدة، وقلبيها وقديمها مع الخبز المحمص وزينيها بملعقة زبدة أو قليل من زيت الزيتون