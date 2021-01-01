الأرصاد الجوية :الإسكندرية تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مدينة الإسكندرية تقع تحت سيطرة السحب الرعدية الممطرة و يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتستمر فرص سقوط الأمطار خلال فترات الليل حتى غدا تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وأضاف خبراء الأرصاد، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من (4.5:3) متر.

وتستمر المتابعة.

وأفاد خبراء الأرصاد أن تستمر غداً الأجواء الشتوية ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

ومن المتوقع غداً سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحياناً تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من

( الإسكندرية- البحيرة -كفر الشيخ-دمياط-بورسعيد )

وأضاف الخبراء تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد مساء الي مناطق من القاهرة الكبري.
كما تشهد مياه البحر المتوسط اضطراب في الملاحة البحرية ليلاً وارتفاع الامواج من (3 -4.5 متر)

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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