سعر الذهب اليوم الخميس 2-2-2023 خلال بداية التعاملات في الصاغة



سعر الذهب سعر الذهب

خيم الهدوء على سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 2 فبراير داخل سوق الصاغة المصرية، ليحافظ سعر الذهب عيار 21 على آخر ارتفاع حققه بقيمة 10 جنيهات في سعر جرام الذهب. بينما ارتفع سعر الذهب الآن على إثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس يوم أمس الأربعاء، ليسجل الذهب العالمي أعلى مستوياته في أكثر من 9 أشهر، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب طبقًا لوكالة «رويترز».



يرصد «المصري اليوم» في السطور التالية آخر تحديثات سعر الذهب اليوم الخميس 2 فبراير الصاغة المصرية والبورصة العالمية للذهب، ولمعرفة تحديثات أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة (أضغط هنا).



سعر الذهب اليوم الخميس 2 فبراير 2023

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