في الكويت .. ضبط أكبر شحنة حبوب مخدرة

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حبوب مخدرة

أعلنت الكويت، يوم الأربعاء، ضبط أكبر شحنة حبوب مخدرة في تاريخ البلاد.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان أن العملية جاءت: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذا لتوجيهات المسؤولين للتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات، وحماية أبناء وشباب الوطن من أخطار تلك الآفة المدمرة، وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات".

وأضاف البيان: "أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات على فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا حيث سيتم تعبئتها في أقراص فارغة بواسطة ومعدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص".

وتابع: "كانت معلومات قد وردت إلى قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها، وبإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن القانوني تم مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه تم ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع بالإضافة لنصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور".

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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