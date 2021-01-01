في الكويت .. ضبط أكبر شحنة حبوب مخدرة

أعلنت الكويت، يوم الأربعاء، ضبط أكبر شحنة حبوب مخدرة في تاريخ البلاد.
وقالت الداخلية الكويتية في بيان أن العملية جاءت: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذا لتوجيهات المسؤولين للتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات، وحماية أبناء وشباب الوطن من أخطار تلك الآفة المدمرة، وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات".
وأضاف البيان: "أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات على فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا حيث سيتم تعبئتها في أقراص فارغة بواسطة ومعدات وأجهزة خاصة تستخدم لكبس الأقراص".
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