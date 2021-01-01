جامعة حلوان تحدد موعد نتيجة التيرم الأول لكلية تجارة

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يتساءل عدد كبير من طلاب كلية التجارة بـ جامعة حلوان، عن موعد إعلان نتيجة كلية التجارة 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا الفيسبوك، حتى يطمئنون اكثر من ذلك، لأن هناك بعض الكليات تم إعلان النتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 على موقع الجامعة الرسمي.



موعد نتيجة كلية تجارة 2023 جامعة حلوان

وينشر موقع القاهرة 24، موعد نتيجة كلية تجارة 2023 جامعة حلوان في السطور التالية، وكذلك أيضًا الرابط وخطوات الاستعلام عنها برقم الجلوس فور إعلانها مباشرة دون وجود اية مشكلة على وجه الإطلاق.



قال الدكتور أماني فاخر، عميدة كلية التجارة بـ جامعة حلوان، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة نتائج امتحانات الترم الأول لجميع الفرق الدراسية، مشيرة إلى أن نسبة النجاح مقبولة وجيدة للغاية ولا بوجد بها أية مشاكل.

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وأضافت الدكتور أماني فاخر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن نتائج الترم الأول سوف تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة لجميع الطلاب، لافتة إلى أنها ستكون متاحة على موقع نتائج جامعة حلوان فور ظهورها مباشرة.موعد نتيجة كلية تجارة 2023 جامعة حلوانيتحرى عدد كبير من طلاب كلية التجارة بـ جامعة حلوان، عن رابط الحصول على النتيجة فور ظهورها مباشرة خصوصًا بعد موعد إتاحتها على موقع الجامعة الرسمي، حيث بمكن لجميع الطلاب الدخول على رابط موقع نتائج جامعة حلوان، وكتابة البيانات المطلوبة كـ رقم الجلوس والاسم بطريقة صحيحة دون وجود أية أخطاء إملائية تؤدي إلى عدم التمكن من الاستعلام عنها بسرعة من هـنـا.خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة 2023 جامعة حلوانهناك عدد كبير من الطلاب يردون معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية التجارة 2023 جامعة حلوان، حيث ينشر موقع القاهرة 24، خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة 2023 جامعة حلوان في السطور التالية، والتي جاءت كما يلي:يجب على الطالب الدخول على موقع نتائج جامعة حلوان من هـنـا. https://app1.helwan.edu.eg/يجب على الطالب اختيار كلمة نتائج كلية التجارة.إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.الضغط على كلمة استعلام وستظهر فور إعلانها مباشرة.