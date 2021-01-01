التعليم توضح .. هل يجوز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يجوز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية التقدم لامتحان الدبلومات الفنية (العام) للعام الدراسي الحالي 2022-2023.



لا يجوز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية التقدم لامتحان الدبلومات الفنية

وأوضحت الوزارة في خطابها، أنه في حالة تقدم الطالب الحاصل على شهادة الإعدادية المهنية لامتحانات الدبلومات الفنية، يتم إخطار الإدارة العامة للشئون القانونية في الوزارة عن طريق لجنة النظام المراقبة بعد تحرير الاستمارة ويتم السماح للطالب بأداء الامتحان لحين ورود الإفادة بالرأي القانوني من الإدارة العامة للشئون القانونية مع أخذ إقرارات على الطالب وولي أمره ومندوب المدرسة بعدم أحقية الطالب في تأدية الامتحان، وفي حالة ورود فتوى من الشئون القانونية بذلك، على أن يتم تحويل المتسببين في قبول هؤلاء الطلاب إلى الشئون القانونية.



عدم السماح لطالب الدبلومات الفنية 2023 بأداء الامتحان في غير اللجنة المحددة له

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وأكدت الوزارة، عدم السماح لطالب الدبلومات الفنية 2023 بأداء الامتحان في غير اللجنة المحددة له، ولا يجوز أن يؤدى الطالب الامتحان في غير اللجنة التي حددت له في بطاقة الاخطار برقم الجلوس.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رسوم التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لنظام الثلاث والخمس سنوات كالآتي:- 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى و60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.- 193 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم نظام الثلاث سنوات، و248 جنيها لنظام الخمس سنوات.- 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.- 20 جنيها تورد لحساب المديرية كاحتياطي للخامات وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.