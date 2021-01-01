مواعيد المقابلات .. للمتقدمين للترشح لرؤساء ومراقبين لجان الدبلومات الفنية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2033.



وحصل القاهرة 24، على خطاب بيان مواعيد ومقار المقابلات الخاصة للمتقدمين للترشح رؤساء ومراقبين أوائل الدبلومات الفنية 2023.



وأشارت الوزارة، إلى أن تاريخ عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية يبدأ من 5 فبراير 2023 بمحافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، بني سويف، المنيا، مؤكدة انتهاء المقابلات يوم 14 فبراير 2023 بمحافظة شمال سيناء.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الخاصة بطلاب التعليم الزراعي هذا العام والأعوام المقبلة، ستعقد على النظام المطور، مؤكدة أن جميع الطلاب الراسبين الباقين للإعادة الذين تقدموا من أجل أداء امتحان الدبلوم في العام الدراسي 2021 / 2022 طبقًا للمجالات المطورة يتقدمون لأداء امتحان الدبلومات الفنية 2023 هذا العام في مواد رسوبهم فقط، على النظام المطور، طبقا للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2000.تنبيه مهم من التعليم لطلاب التعليم الزراعي بالمدارس الفنية 2023وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها، أن جميع طلاب التعليم الزراعي الذين درسوا البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، عليهم أن يتقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023.