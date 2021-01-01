مواعيد المقابلات .. للمتقدمين للترشح لرؤساء ومراقبين لجان الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2033.
وحصل القاهرة 24، على خطاب بيان مواعيد ومقار المقابلات الخاصة للمتقدمين للترشح رؤساء ومراقبين أوائل الدبلومات الفنية 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أن تاريخ عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات الدبلومات الفنية يبدأ من 5 فبراير 2023 بمحافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، بني سويف، المنيا، مؤكدة انتهاء المقابلات يوم 14 فبراير 2023 بمحافظة شمال سيناء.
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