نصائح لتأخير ظهور الشعر الأبيض بالرأس



لتأخير ظهور الشعر الأبيض لتأخير ظهور الشعر الأبيض

ظهور الشعر الأبيض، أو الشعر الرمادي غير مرتبط بتقدم العمر، فقد نجد الكثيرات من الفتيات بمرحلة العشرينات يمتلك بعض خصلات الشعر الأبيض، وقد نجد بعضهن يلجأن إلى الصبغات للمعالجة وفي بعض الأحيان قد تحدث نتائج عكسية ويمكن أن يتغير اللون أو يضعف الشعر ، لذا هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إتباعها للحفاظ على اللون الطبيعي للشعر بدون التعرض لصبغات، لذا يستعرض "اليوم السابع "خلال السطور التالية، حيل ذكية لتأخير ظهور الشيب بمكونات وأكلات طبيعية، وفقًا لما جاء في موقع brightside.me



تناول المزيد من الكالسيوم

البعض يعتقد أن تناول الكالسيوم من أجل الحفاظ على العظام فقط، ولكن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن الكالسيوم من أفضل المكونات التي تساعد على تأخير ظهور الشعر الرمادي، أيضًا قد يساعدك في الحفاظ على صبغة شعرك لفترة أطول.



طريقة لإدارة التوتر

قد يكون الشعر الأبيض ناتج عن التوتر والقلق، ليس بالضروري أن يكون عامل وراثي، لذا يمكن أن يؤثر التعرض لضغط مستمر على صحتك بعدة طرق، بالإضافة إلى أنه يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ويصيبك بالأرق، يمكن أن يسبب التوتر ضعف في صبغة شعرك، أو تلف في الخلايا المسؤولة عن الصبغات.

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البروتيناحصلي على ما يكفي من البروتين خلال يومك، فهو من أفضل الطرق في تأخير ظهور الشعر الأبيض والرمادي ، وأيضًا يساعد في تأخر ظهوره، لذا اتبعي نظام غذائي متوازن للحصول على بشرة وشعر وأظافر صحية قوية، مع الحفاظ على أن تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي ،أيضًا تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض، وفول الصويا، ومنتجات الألبان لمنع شيب الشعر المبكر.مراقبة مستويات الحديدإذا تحول شعرك إلى اللون الرمادي قبل الأوان، فمن المحتمل أن يكون لديك مستويات منخفضة من الحديد، لذا عليكي بقياسه عن طريق الدم، في حالة إذا كان هناك نقص فقومي بتناول الحديد عن طريق الأكلات الغنية باللحوم ،وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين" سي" لأنها تساعد جسمك على امتصاص الحديد بسرعة.