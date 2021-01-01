إزاى تختارى قماش طرحة يحافظ على شعرك من التلف؟

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إزاى تختارى قماش طرحة

تتسبب بعض الأقمشة المصنوع منها أنواع الطرح المختلفة في بعض الأضرار للشعر مثل تقصفه وتجعده وغيرها، وقالت طبيبة الأمراض الجلدية فاطمة فحص المقيمة فى مدينة نيويورك، إن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه مرتديات الحجاب هو تساقط الشعر الناجم عن بعض أغطية الرأس، وتعرف أيضًا هذه المشكلة باسم ثعلبة الجر.

ويمكن أن يكون سبب تساقط الشعر عددًا من العوامل منها نقص الفيتامينات والمعادن، والتغيرات الهرمونية، والإجهاد، والتاريخ العائلي، والأدوية، واضطرابات الغدد الصماء، وغيرها، وبالنسبة لمشاكل الشعر المتعلقة بالحجاب، نصحت الطبيبة بضرورة تجنب ربط الشعر بإحكام شديد، واستخدام رباطات شعر ناعمة أو تسريحة الشعر على هيئة جديلة فرنسية واختيار لفات حجاب فضفاضة أو أوشحة مصنوعة من مواد خفيفة الوزن مثل الخيزران.

وأضافت بضرورة تجنب ارتداء الحجاب على شعر مبلل، لأن ذلك يؤدى إلى نمو الخميرة على فروة الرأس مما يؤدي إلى التقشر المفرط والالتهابات والحكة، وفيما يلى أفضل أنواع الطرح وفقاً لما ذكره موقع " allure":



حجاب منسوج من خيزران ناعم

يفضل ارتداء حجاب منسوج من خيزران فائق النعومة، والذى يعتبر خفيفا على الشعر

حجاب شيفون

ينصح باختيار حجاب شيفون، ناعم كالحرير خفيف الوزن والذى يساعد على تغطية الشعر .
حجاب رياضى

ويمكن ارتداء حجاب رياضى خالى من الدبابيس ويساعد على الشعور بالراحة عند ارتدائه.

حجاب بريميوم جيرسي

يشتهر حجاب بريميوم جيرسي بأنه خفيف الوزن وقابل للتنفس وعالي الجودة، كما أنه قطنى ناعم لطيف على الشعر .

حجاب شيفون أسود

يمكن ارتداء حجاب الشيفون أسود مزين بالزخارف المختلفة والتي تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة كما يمكن ارتداؤه مع كافة الألوان المختلفة.

المصدر: موقع " allure"

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