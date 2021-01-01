إزاى تختارى قماش طرحة يحافظ على شعرك من التلف؟

تتسبب بعض الأقمشة المصنوع منها أنواع الطرح المختلفة في بعض الأضرار للشعر مثل تقصفه وتجعده وغيرها، وقالت طبيبة الأمراض الجلدية فاطمة فحص المقيمة فى مدينة نيويورك، إن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه مرتديات الحجاب هو تساقط الشعر الناجم عن بعض أغطية الرأس، وتعرف أيضًا هذه المشكلة باسم ثعلبة الجر.
ويمكن أن يكون سبب تساقط الشعر عددًا من العوامل منها نقص الفيتامينات والمعادن، والتغيرات الهرمونية، والإجهاد، والتاريخ العائلي، والأدوية، واضطرابات الغدد الصماء، وغيرها، وبالنسبة لمشاكل الشعر المتعلقة بالحجاب، نصحت الطبيبة بضرورة تجنب ربط الشعر بإحكام شديد، واستخدام رباطات شعر ناعمة أو تسريحة الشعر على هيئة جديلة فرنسية واختيار لفات حجاب فضفاضة أو أوشحة مصنوعة من مواد خفيفة الوزن مثل الخيزران.
وأضافت بضرورة تجنب ارتداء الحجاب على شعر مبلل، لأن ذلك يؤدى إلى نمو الخميرة على فروة الرأس مما يؤدي إلى التقشر المفرط والالتهابات والحكة، وفيما يلى أفضل أنواع الطرح وفقاً لما ذكره موقع " allure":
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