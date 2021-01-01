أفكار بسيطة .. لقضاء إجازة نصف عام مفيدة وممتعة

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لقضاء إجازة نصف عام

يشعر الطالب بالملل خلال إجازة نصف العام الدراسى، لعدم امتلاكه لخطة مميزة لقضائها واستغلالها أنفع استغلال، ولهذا نستعرض في التقرير، أفكار بسيطة لقضاء إجازة مفيدة وممتعة، وفقاً لما ذكره موقع "milestone".



أفكار لقضاء إجازة نصف عام مفيدة وممتعة

تحسين المهارات اللغوية

يمكن استغلال إجازة نصف العام الدراسى في تحسين المهارات اللغوية في بعض اللغات الإجنبية واللغة العربية، مما يجعل الطالب يتميز على زملائه في نصف العام الدراسى الثانى وبهذا يقضى إجازة مفيدة وممتعة.



المشاركة في الأعمال التطوعية

ويمكن قضاء إجازة نصف العام الدراسى في الأعمال التطوعية حيث يساعده ذلك على الشعور بالمزيد من الثقة بالنفس، والإندماج أكثر مع المجتمع الذى يعيش فيه، مثل التطوع في المؤسسات الخيرية المختلفة الموجودة في المنطقة التي يعيش فيها مثل التي ترعى الأيتام.



تجربة هواية جديدة

ويمكن استغلال إجازة نصف العام الدراسى في تجربة هواية جديدة مثل تجربة رياضة جديدة مثل التسلق أو اليوجا، أو الرسم أو العزف على آلة موسيقية جديدة.
القيام برحلة

يمكن استغلال الإجازة أيضاً في القيام برحلة مع أفراد عائلته للسفر لبعض الأماكن التي لم يزرها من قبل حتى يستمتع ببعض الوقت ويلتقط بعض الصور التذكارية المميزة.

زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة

ويمكن استغلال فترة الإجازة في زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة والتحدث معهم عن ذكرياتهم القديمة وقضاء بعض الوقت معهم، مما يساعد الطالب على الشعور بالسعادة والونس.



التحضير للفصل الدراسي الجديد

وعند الشعور بالملل، يمكن استغلال بعض الوقت في فترة الإجازة بالإطلاع على المواد الدراسية التي سوف يدرسها الطالب في الفصل الدراسى الثانى، حتى يصبح ملماً بها ومستعد لدراستها مع الحصول على وقت كافى من الراحة، حتى لا يشعر الطالب بالملل في الفصل الدراسى الثانى.

المصدر: موقع "milestone"

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