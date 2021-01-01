لجفاف يديكي في الشتاء .. وصفة طبيعية تعيد جمال يدك

في فصل الشتاء قد تتعرض أيدينا للجفاف الشديد، بسبب تعرضها للهواء البارد. الذى يتسبب فى تشققات الجلد، لذلك يجب تجنب جفاف بشرة اليدين مبكرًا بداية من أول أيام فصل الشتاء. لذلك نقدم في تقريرنا التالى بعض وصفات طبيعية من شأنها حماية بشرة اليدين من الجفاف في فصل الشتاء.وفقًا لموقع" healthshots".
قناع لليدين من الشوفان
دقيق الشوفان يحتوى فيتامينات عديدة منها فيتامين B الذى يمكن أن يساهم في الحصول على بشرة جميلة. كما يمكن عمل ماسك للبشرة مكون من كوب من رقائق الشوفان وقليل من الماء الفاتر أو ما الورد وضع هذه القناع على الجلد المتشقق، وغطى اليد بقطعة قماش. يوضع هذا القناع مدة عشر دقائق، وبعدها تغسل اليد بالماء.
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