لجفاف يديكي في الشتاء .. وصفة طبيعية تعيد جمال يدك



لجفاف يديكي في الشتاء لجفاف يديكي في الشتاء

في فصل الشتاء قد تتعرض أيدينا للجفاف الشديد، بسبب تعرضها للهواء البارد. الذى يتسبب فى تشققات الجلد، لذلك يجب تجنب جفاف بشرة اليدين مبكرًا بداية من أول أيام فصل الشتاء. لذلك نقدم في تقريرنا التالى بعض وصفات طبيعية من شأنها حماية بشرة اليدين من الجفاف في فصل الشتاء.وفقًا لموقع" healthshots".



قناع لليدين من الشوفان

دقيق الشوفان يحتوى فيتامينات عديدة منها فيتامين B الذى يمكن أن يساهم في الحصول على بشرة جميلة. كما يمكن عمل ماسك للبشرة مكون من كوب من رقائق الشوفان وقليل من الماء الفاتر أو ما الورد وضع هذه القناع على الجلد المتشقق، وغطى اليد بقطعة قماش. يوضع هذا القناع مدة عشر دقائق، وبعدها تغسل اليد بالماء.





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الماء الفاتر والصابون الطبيعييجب غسل يديك بالماء الفاتر والبعد من الماء الساخن. واستخدام الصابون الخالي من العطور التي تسرع في جفاف يديك.مام زيوت لليدينحاولى وضع يديك في حمام زيت مدة خمس دقائق، يُنصح أن يكون زيت الزيتون مع مراعاة تدفئة الزيت، ثم جففيها برفق بقطعة قماش نظيفة، هذا يجعلها أكثر نضارة وجمال.كريم الأفوكادوالأفوكادو يحمل العديد من الفيتامينات التي تسرع في تجديد الخلايا. لأن نسبة الدهون العالية في الأفوكادو تحمي البشرة. أضيفي لثمرة الأفوكادو قليل من زيت الزيتون، وضعها على يديك مدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء فقط.