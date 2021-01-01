أعرفها .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا



تختلف أعراض سرطان البروستاتا باختلاف الأشخاص، بعض الرجال لا يعانون أعراضا على الإطلاق.



إذا كنت تعاني أيًا من الأعراض التالية ، فتأكد من مراجعة طبيبك على الفور .



أعراض سرطان البروستاتا

صعوبة في بدء التبول.

ضعف أو توقف تدفق البول.

كثرة التبول ، خاصة في الليل.

مشكلة في إفراغ المثانة تمامًا.

ألم أو حرقة أثناء التبول.

دم في البول أو السائل المنوي.

ألم في الظهر أو الوركين أو الحوض لا يزول.

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ضع في اعتبارك أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات غير سرطان البروستاتا.البيلة الدموية مصطلح طبي يشير إلى وجود دم في بولك يمكن رؤيته بالعين المجردة أو التقاطه عن طريق اختبار البول، وفقا لصحيفة موقع "إكسبريس" البريطانية.