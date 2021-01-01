أعرفها .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا

آخر الأخبارالصحة والجمال › أعرفها .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا

صورة الخبر: سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا


تختلف أعراض سرطان البروستاتا باختلاف الأشخاص، بعض الرجال لا يعانون أعراضا على الإطلاق.

إذا كنت تعاني أيًا من الأعراض التالية ، فتأكد من مراجعة طبيبك على الفور .

أعراض سرطان البروستاتا
صعوبة في بدء التبول.
ضعف أو توقف تدفق البول.
كثرة التبول ، خاصة في الليل.
مشكلة في إفراغ المثانة تمامًا.
ألم أو حرقة أثناء التبول.
دم في البول أو السائل المنوي.
ألم في الظهر أو الوركين أو الحوض لا يزول.

ضع في اعتبارك أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات غير سرطان البروستاتا.

البيلة الدموية مصطلح طبي يشير إلى وجود دم في بولك يمكن رؤيته بالعين المجردة أو التقاطه عن طريق اختبار البول، وفقا لصحيفة موقع "إكسبريس" البريطانية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أعرفها .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25395

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager