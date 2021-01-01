أعرفها .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان البروستاتا

تختلف أعراض سرطان البروستاتا باختلاف الأشخاص، بعض الرجال لا يعانون أعراضا على الإطلاق.
إذا كنت تعاني أيًا من الأعراض التالية ، فتأكد من مراجعة طبيبك على الفور .
أعراض سرطان البروستاتا
صعوبة في بدء التبول.
ضعف أو توقف تدفق البول.
كثرة التبول ، خاصة في الليل.
مشكلة في إفراغ المثانة تمامًا.
ألم أو حرقة أثناء التبول.
دم في البول أو السائل المنوي.
ألم في الظهر أو الوركين أو الحوض لا يزول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!