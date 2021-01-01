طرق طبيعية للتخلص من ألم الأسنان



ألم الأسنان ألم الأسنان

إذا كنت قد عانيت في أي وقت مضى من ألم الأسنان ، فلديك قلق واحد - الحصول على الراحة، سواء كان الألم حادًا ومتقطعًا ، أو خفيفًا ومستمرًا ، يمكن أن يكون ألم الأسنان أكثر من مجرد إزعاج لا يرحم ؛ يمكن أن يفسد يومك بالكامل أو يمنعك من النوم ليلاً.



نظرًا لأنك تريد أن يختفي الألم في أسرع وقت ممكن ، فقد تتساءل عما إذا كانت هناك أي حلول منزلية يمكنك تجربتها.



بالطبع ، أنت تريد الحفاظ على صحة فمك ، لذلك في أي وقت تواجه فيه مشكلة في أسنانك أو لثتك ، فإن زيارة طبيب الأسنان أمر لا بد منه.

قد يعجبك أيضا...

ولكن لتخفيف الألم حتى تتمكن من رؤية طبيب أسنانك، إليك بعض هذه الطرق لمعالجة ألم أسنانك في المنزل.يمكن أن يكون سبب آلام الأسنان لأسباب مختلفة مثل تسوس الأسنان ، أو تهيج اللثة من الطعام ، أو كسر الأسنان ، أو الحركات المتكررة مثل المضغ ، أو إزالة السن ، أو الأسنان الخاملة.على الرغم من أن هذه كلها احتمالات ، إلا أن السبب الأكثر شيوعًا لتعرض الأشخاص لألم الأسنان هو وجود تهيج في العصب الموجود في جذر السن.تعمل العديد من العلاجات على تهدئة الالتهاب في فمك ، أو قتل البكتيريا الضارة ، أو تعمل كعامل تخدير في المشكلات البسيطة.يمكن الوقاية من معظم هذه الأنواع من آلام الأسنان عن طريق تنظيف الأسنان بالخيط بانتظام وتنظيفها باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد والانتقال إلى تنظيف الأسنان لمدة 6 أشهر.هذه النصائح ليست علاجًا كاملًا لألم الأسنان الذي يسبب لك ألمًا شديدًا، يمكن أن يتطور تسوس الأسنان إلى العصب ، مما يخلق حساسية تجاه السخونة والباردة ، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تتحول إلى ألم أو إحساس بالخفقان.إذا كنت تعاني من ألم شديد في الأسنان ، فستحتاج إلى علاج على الفور، يرجى الاتصال بطبيب الأسنان الخاص بك وحجز موعد.علاج الأسنان بطرق طبيعية1.الثلجيمكن أن يساعد وضع الثلج على منطقة السن المؤلمة في تخدير الألم، يمكنك تجربة إصدارات مختلفة من هذه التقنية، لف بعض الثلج في منشفة وضعها على المنطقة المصابة.احتفظ بالضغط في مكانه لمدة 15 دقيقة في كل مرة.يمكنك أيضًا محاولة الاحتفاظ بالماء المثلج في فمك لعدة ثوانٍ في كل مرة، ومع ذلك ، لا تعض الثلج ، لأنه قد يكسر أسنانك.معجون الأسنان2. ارفع رأسكعلى الرغم من صعوبة النوم عندما تكون مصابًا بألم في الأسنان ، إلا أن الاستلقاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الألم لأن ضغط الدم على رأسك يزداد عندما تكون في وضع مسطح، عند الذهاب للنوم ، حاول أن تسند رأسك بالوسائد أو تنام في وضع مستقيم على كرسي ، إن أمكن.3. الماء المالحيمكن لشطف فمك بالماء المالح أن يخدم غرضين، يمكن أن تساعد عملية الشطف على إزالة المواد العالقة بين أسنانك، ونظرًا لأن الملح مطهر طبيعي ، فيمكن أن يساعد في التعامل مع أي عدوى عن طريق تقليل الالتهاب، امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح بالماء الدافئ وتغرغر كغسول للفم.4. شطف بيروكسيد الهيدروجينيعتبر بيروكسيد الهيدروجين مفيدًا أيضًا لمهاجمة الالتهابات والبكتيريا، عند استخدام غسول بيروكسيد الهيدروجين ، اخلط جزءًا واحدًا بنسبة ثلاثة بالمائة من بيروكسيد الهيدروجين مع مقدارين من الماء ،لا تبتلع المحلول، استخدمه كغسول للفم5. الشاييمكنك وضع كيس شاي بارد أو دافئ على أسنانك، في حالة وضع كيس شاي مستعمل ، تأكد من أنه يبرد بحيث لا يكون ساخنًا ولكنه لا يزال دافئًا، إذا كنت تفضل الخيار البارد ، فحاول وضع كيس شاي مستعمل في الفريزر لبضع دقائق ، ثم ضعه على أسنانك.قد يكون شاي النعناع مفيدًا بشكل خاص لآلام الأسنان بسبب خصائصه المقاومة للبكتيريا، ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب الشاي في تلطيخ أسنانك ، لذلك لا تستخدم هذه الطريقة كثيرًا.6. الثومبالإضافة إلى محاربة البكتيريا ، يعتبر الثوم أيضًا مسكنًا للآلام، يمكنك صنع معجون من الثوم المهروس يمكنك وضعه على أسنانك.يمكنك أيضًا مضغ قطعة من فص الثوم الطازج أو نقع كرة قطنية في زيت الثوم ووضعها على أسنانك.7. خلاصة الفانيليايمكن أن تساعد الفانيليا أيضًا في تخدير الألم الناجم عن وجع الأسنان، جرب وضع كمية صغيرة على إصبعك أو قطعة قطن وتطبيقها على المنطقة المصابة عدة مرات في اليومملحوظة: إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو تعانين من حالة طبية قد تمنع استخدام العلاجات التي تستخدم الأعشاب ، فاستشيري طبيبك قبل الاستخدام