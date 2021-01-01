كأس العالم للأندية .. تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي



كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، لمتابعه مباراة الفريق امام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في إطار منافسات المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.



ويواجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي على ملعب طنجة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وأعلنت قناة "SSC" السعودية، عن نقلها لمباريات كأس العالم للأندية وأولها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، وأذاعت "SSC" لأول مرة البرومو الخاص بالإضافة لمنصة شاهد عبر الانترنت.

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كما أعلنت قناة الرياضية المغربية، عن نقلها للبطولة عبر البث الأرضي، بصفتها التلفزيون الرسمي للبلد المُضيف.تردد قناة SSC على نايل وعرب ساتتنقل قنوات SSC مباريات البطولة على نايل سات بتقنية HD، من خلال التردد 12523، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4\3.وعلى عرب سات، التردد 12418، باستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6\5.تردد القناة المغربيةنشرت الصحف المغربية، ترددات القنوات الرياضية الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية، وجاءت كالتالي: تردد القناة 12683، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب عموديتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11157، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.