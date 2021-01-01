كأس العالم للأندية .. تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، لمتابعه مباراة الفريق امام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في إطار منافسات المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.
ويواجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي على ملعب طنجة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية
وأعلنت قناة "SSC" السعودية، عن نقلها لمباريات كأس العالم للأندية وأولها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، وأذاعت "SSC" لأول مرة البرومو الخاص بالإضافة لمنصة شاهد عبر الانترنت.
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