بشأن الطقس .. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة



عاصفة ترابية وتساقط أمطار عاصفة ترابية وتساقط أمطار

شهد الطقس اليوم الأربعاء عاصفة ترابية شديدة وطقسًا باردًا وتساقط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء والصعيد، وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.



وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس من غد الخميس 2 فبراير 2023 إلى الثلاثاء 7 فبراير 2023، ويستمر فرص توافر سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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ورصدت الأقمار الصناعية التابعة للأرصاد الجوية نشاط الرياح على كافة أنحاء البلاد الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.وحذرت خرائط الطقس من انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وقالت الأرصاد إن نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية إلى 2000متر وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية وسرعة الرياح 21 عقدة.كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية الى غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس.ومن المتوقع أن يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، كما يستمر تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد تكون متفاوتة الشدة.حالة الطقس اليومين القادمينتتوقع الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وتوافر فرص سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.تتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة على العديد من المناطق الشمالية سواء من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وحتى القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، بالإضافة إلى رؤية السحب تسير بشكل أسرع من المعتاد وذلك بسبب سرعات الرياح القوية في طبقات السحب.ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.درجات الحرارة اليوم :تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و10 درجات ليلا.وتسجل درجات الحرارة على الإسكندرية 16 درجة مئوية نهارا، و11 درجة ليلا.وتسجل درجات الحرارة على مدينة شرم الشيخ 21 درجة مئوية و7 درجات مئوية.وتسجل درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد 18 درجة مئوية نهارا، و7 درجات مئوية ليلا.وتسجل درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد 20 درجة مئوية نهارا، و9 درجات مئوية ليلا.نصائح وتحذيرات:يفضل التأكد من غلق النوافذ جيدًا لتجنب دخول الأتربة الناعمة من الشوارع داخل المنزل نتيجة لنشاط الرياح.يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم والحذر أثناء السير من تساقط أي أجسام صلبة قد تسقط من المباني أثناء وقت نشاط الرياح فقط.ينصح القيادة بهدوء والتأكد من سلامة السيارة ومصابيح الإنارة في المناطق المهددة بكثرة الأمطار، وعدم ركنها بجوار أشجار وأعمدة مائلة أو متهالكة.على العمال والمهندسين اتخاذ الاحتياطات والتدابير في المواقع الإنشائية والتأكد جيدًا من سلامة السقالات والرافعات.وحذرت الأرصاد أمس من طقس اليوم الأربعاء 1 فبراير، في بيان عاجل، من نشاط رياح شمالية باردة تهب على مسطح البحر المتوسط بسرعات تتجاوز 60 كم/ س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار المصحوبة بحبات البرد وانخفاض درجات الحرارة، وسط سيطرة السحب المنخفضة والممطرة والركامية.وتتوقع الأرصاد الجوية أيضا أن اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار الجوى، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد سرعة هبات الرياح بشكل كبير وسط زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل وزيادة فرص سقوط الأمطار التي تصل إلى حد الرعدية ويصاحبها حبات البرد على بعض المناطق.5 مشروبات مفيدة في هذا الطقسفي ظل انخفاض درجات الحرارة وظهور عاصفة ترابية، ينصح ببعض المشروبات الساخنة المفيدة للجسم والتي تزيد من درجة حرارته:الحلبة بالعسل الأسودحمص الشامالسحلبالشاي الأخضرالكاكاو الساخننصائح يجب اتباعها أثناء الأمطارفي الضبابإذا كنت تقود سيارتك في الضباب، فيجب إبقاء النوافذ الجانبية لسيارتك منخفضة حتى تتمكن من سماع ما يحدث بالخارج بشكل أفضل. إلى جانب ذلك، قم بتشغيل الإضاءة المنخفضة بدلاً من العالية، سينعكس الضوء في أصغر جزيئات الضباب.المنزلقات والمرتفعاتانتبه عند الصعود والمنزلقات والمرتفعات، كقاعدة عامة، فهذه الطرق تمثل مصدرًا متزايدًا للخطر، وفي حالة وجود انزلاق للسيارة، يجب عدم الضغط على البنزين أو الفرامل، ووجه السيارة في اتجاه الانزلاق حتى تصل إلى مسافة يمكنه فيها التحكم بالسيارة.أثناء المطرسقوط الأمطار يسبب انزلاق الإطارات أثناء القيادة، لذا من الضروري فحص سُمك النقشة المتواجدة على إطار سيارتك، فكلما قلّ سمكها تزداد المسافة التي يحتاجها للتوقف وعند وجود تجمعات لمياه الأمطار يجب السير ببطء، حفاظًا على سلامتك.أثناء المطر ليلاإذا كنت تقود سيارتك في أمطار غزيرة في الليل، ضع في اعتبارك أن قطرات المطر على الزجاج الأمامي تنكسر الضوء، بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفقات الأمطار القوية تخلق شاشة عاكسة عندما تكون مضاءة، لذلك من الأفضل تنظيم المصابيح الأمامية حتى لا ترتفع عوارضها لأعلى.خلال عاصفة ترابيةمن أجل الوصول إلى نقطة الوجهة بأمان خلال عاصفة ترابية، من بين العديد من التوصيات الأخرى، يوصي خبراء شركة تصنيع كبيرة بمغادرة الطريق، وإيقاف السيارة، وإبقاء المصابيح الأمامية مغلقة.الحماية من نزلات البردالمسافرون أكثر عرضة لنزلات البرد، لذا يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصةً بفيتامين سي، والإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة، وأخذ دواء البرد والمُسكنات في حقيبة السفر، وغسيل اليدين جيدًا.- ارتداء ملابس معينةيجب ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية"، واحرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك.