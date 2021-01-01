مدحت شلبي يهاجم سيد عبدالحفيظ بسبب الشناوي



مدحت شلبي مدحت شلبي

هاجم الإعلامي مدحت شلبي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب تصريحاته بشأن احتراف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق.







وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت 2 أن الشناوي تلقي عرضان أحدهما من النصر السعودي والآخر من ويجان الانجليزي خلال فترة الانتقالات الشتويه الماضية ولكن الشناوي فضل البقاء في الأهلي.

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وأضاف مدحت شلبي أن سيد عبدالحفيظ أعرب في تصريحاته عن تفاخره و سعادته بقرار الشناوي مشددا أن حارس الأهلي من حقه اختيار الافضل بالنسبه له ولكن أن تكون عقليه مدير الكره بهذا الشكل فهو أمر مؤسف قائلا “ طول ما احنا بالعقليات عليه العوض ”وتابع أن منتخب المغرب والذي توج بالمركز الرابع في كأس العالم به 21 لاعب محترف من اصل 23 مشددا أن المنتخب يجب أن يكون الأهم في الكرة المصريه بخلاف الأنديةيستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في إطار منافسات المباراة الإفتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.ويواجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي على ملعب طنجة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأنديةأعلنت قناة "SSC" السعودية، عن نقلها لمباريات كأس العالم للأندية، وأذاعت "SSC" لأول مرة البرومو الخاص بالإعلان عن نقلها لمباريات مونديال الأندية، إضافة لمنصة شاهد عبر الانترنت.وأعلنت في وقت سابق، قناة الرياضية المغربية، عن نقلها للبطولة عبر البث الأرضي، بصفتها التلفزيون الرسمي للبلد المُضيف.تردد قناة SSC على نايل وعرب ساتتنقل قنوات SSC مباريات البطولة على نايل سات بتقنية HD، من خلال التردد 12523، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4\3.وعلى عرب سات، التردد 12418، باستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6\5.تردد القناة المغربيةنشرت الصحف المغربية، ترددات القنوات الرياضية الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية، وجاءت كالتالي: تردد القناة 12683، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب عموديتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، بتردد 11157، واستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.