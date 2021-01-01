مواصفات و سعر تكنو بوب 7 برو في الإمارات



تكنو بوب 7 برو تكنو بوب 7 برو

سعر ومواصفات تكنو بوب 7 برو.. والذي يعد من أرخص هواتف أندرويد لعام 2023، حيث زودت تكنو هاتفها الجديد بمواصفات رائدة وكاميرات قوية، ويصل الجوال في بعض الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف سنستعرض إليك فيما يلي سعر ومواصفات تكنو بوب 7 برو في الامارات.



سعر ومواصفات تكنو بوب 7 برو في الامارات

يبلغ سعر تكنو بوب 7 برو في الامارات، حوالى 439 درهم اماراتي، للإصدار بسعة 3 جيجابايت رام + 64 جيجابايت ذاكرة داخلية.



مواصفات جوال تكنو بوب 7 برو في الامارات

قد يعجبك أيضا...

يأتي جوال تكنو بوب 7 برو، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.56 بوصة، بجودة عرض HD+، وبدقة 720×1612 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية.تحتوي شاشة جوال تكنو بوب 7 برو، على نوتش على شكل ثقب أعلى الزواية اليسرى من الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل، تضم اللوحة الخلفية المصنوعة من البلاستيك كاميرا خلفية ثنائية، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر + QVGA.يتم تشغيل جوال تكنو بوب 7 برو، بمعالج ميدياتك من نوع Helio A22، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 جيجابايت، قابلة للتوسيعة عبر كارت الذاكرة Micro SD.يعمل جوال تكنو بوب 7 برو، بواجهة المستخدم HIOS 12 التابعة لشركة Tecno، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، وتشمل الميزات البارزة الأخرى مقبس سماعة الرأس وفتحات بطاقة SIM مزدوجة، وجهاز استقبال لموجات راديو FM.ويحتوي جوال تكنو بوب 7 برو، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن بسرعة 10 وات، ويتوفر الهاتف الذكي في خيارات لونية هي الأزرق وسماوي فيروزي.