توضح صور تصميم هاتف Galaxy M14 5G القادم من سامسونج

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صورة الخبر: Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان Galaxy M14 5G، ولقد إستعرضت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

رصد هاتف Galaxy M14 5G في الربع الأخير من 2022 في قاعدة بيانات BIS وBluetooth SIG وأيضاً Geekbench، بينما تأتي الصور الإعلامية المسربة اليوم عبر “TheTechOutlook” لتقدم نظرة أوضح على مواصفات هذا الإصدار.

وتوضح الصور المسربة الألوان التي ينطلق بها Galaxy M14 5G للأسواق والتي تشمل ثلاثة إختيارات هم الأزرق المظلم، والأزرق، وأيضاً اللون الفضي.

كما تظهر الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة في الشاشة، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم واضح لحواف الشاشة، وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد تصميم ثلاثي للكاميرة الخلفية المميزة بتصميم رأسي مع فلاش LED.

أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Bluetooth SIG عن أن الهاتف سجل بثلاثة من النماذج SM-M146B/DS وSM-E14B/DS وأيضاً SM-M146B/DSN، كما يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.2.

كما أوضحت قوائم Geekbench أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Exynos 1330، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويدعم الهاتف نظام تشغيل Android 13، وواجهة One UI 5.0.

ولقد أكدت تسريبات FCC على أن هاتف Galaxy M14 5G يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يحاكي إصدار سامسونج Galaxy A14 5G، لذا من المتوقع أن يضم M14 5G شاشة PLS LCD بحجم 6.6 إنش وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90Hz.
أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

المصدر: بوابه المتميز

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