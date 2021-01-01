توضح تسريبات جديدة مواصفات الكاميرة والذاكرة في Oppo Pad 2



Oppo Pad 2 Oppo Pad 2

تقدم شركة Oppo قريباً للأسواق إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Oppo Pad 2، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت اليوم تفاصيل الذاكرة وإعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.



ينطلق حدث Oppo لاحقاً خلال شهر فبراير للإعلان الرسمي عن سلسلة Find X6، كما تقدم خلال الحدث الجيل الثاني من أجهزة الشركة اللوحية Oppo Pad 2.



ولقد أوضحت تسريبات سابقة نشرت عبر “Digital Chat Station” تفاصيل مواصفات البطارية، والشاشة، وأيضاً الرقاقة التي تدعم هذا الإصدار.

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وتوضح التسريبات الجديدة أن جهاز Oppo Pad 2 سيضم نفس إعدادات الكاميرة التي قدمت في إصدار الشركة السابق، لذا يأتي الجهاز بمستشعر رئيسي دقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.أيضاً تؤكد التسريبات على دعم Oppo Pad 2 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 13.1، ونظام تشغيل Android 13.يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن دعم الجهاز بشاشة LCD بحجم 11 إنش، بمعدل تحديث 144Hz، بدقة 2800 في 2000 بيكسل، مع تقنية Dolby Vision، وHDR10+.كما ينطلق الجهاز برقاقة معالج Dimensity 9000، وبطارية بقدرة 9500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.