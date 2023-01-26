تعرف على طرق مشاهدة حدث سامسونج المرتقب Galaxy Unpacked 2023

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بعد طول انتظار، ها قد بقي ساعات قليلة تفصلنا عن حدث سامسونج المرتقب (Galaxy Unpacked)، الذي سيُعلن فيه عن هواتف سلسلة جالاكسي إس23 (Galaxy S23) الجديدة.



وسيعقد هذا الحدث مساء اليوم الأربعاء في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وقالت سامسونج عن الحدث: “حقبة جديدة من ابتكارات جالاكسي قادمة. صُممت ابتكاراتنا لتقديم إمكانات لا تصدق للناس؛ اليوم والمستقبل. ستكون سلسلة (Galaxy S) الجديدة مثالًا على كيفية تعريفنا للتجربة المتميزة المطلقة. نحن نرتقي بالمستوى ونضع معايير جديدة لما هو ملحمي”.

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وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ستقيم سامسونج حدثًا حضوريًا. ولحضور الحدث ليس عليك أن تسافر إلى سان فرانسيسكو، إذا عملت الشركة الكورية الجنوبية على توفير كافة الوسائل التي تسمح لمعجبيها من حول العالم بمتابعة الحدث من مكانهم.إذ يمكن مشاهد حدث (Galaxy Unpacked) مباشرةً عبر مواقع سامسونج: (http://news.samsung.com) أو (www.samsung.com)، أو عبر قناة الشركة على يوتيوب.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:IDC: مبيعات الهواتف الذكية سيئة للغاية حتى في موسم العطلاتيناير 27, 2023سامسونج تطلق شاشة الألعاب الذكية الجديدة Odyssey Neo G7يناير 26, 2023يُذكر أن حدث Galaxy Unpacked 2023 سيبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت سان فرانسيسكو (الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت دبي).