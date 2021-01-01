بدء تطوير خدعة واقع معزز على الهاتف تمنحك أبطال 3D وسفن فضاء فى منزلك

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أطلقت شركة التكنولوجيا البريطانية EE مجموعة جديدة من أدوات الواقع المعزز (AR) تسمى EE Mini Movie Makers، تسمح بإحضار الأبطال الخارقين ثلاثي الأبعاد 3D والديناصورات وحتى سفن الفضاء إلى منزلك من خلال قوة الواقع المعزز. وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاءت هذه الأدوات على أمل إلهام الجيل القادم من الفنانين وصانعي الأفلام. قال بيت جيفونز، مدير الاتصالات التسويقية في EE: "إن EE Mini Movie Makers هي طريقة مثيرة لمساعدة العائلات على الانغماس في إثارة الأفلام في المنزل ومعرفة ما يتطلبه الأمر حقًا لتقديم أداء حائز على جوائز. " يمكن للمستخدمين اختيار إحضار الشخصيات والأشياء عبر أربعة أنواع، الحركة أو الخيال أو الخيال العلمي أو الكائنات الغريبة. تشمل شخصيات الحركة الأبطال الخارقين والأشرار والسيارات الطائرة، بينما تشمل فئة الخيال جنيات، أما الكائنات الغريبة فتشمل مجموعة من الديناصورات، بينما يشمل الخيال العلمي الشهب والمذنبات وسفن الفضاء. كما أنه للاحتفال بإطلاق الأدوات الجديدة، تطلق EE أيضًا مسابقة لأكثر المشاهد إبداعًا، وستستمر المسابقة في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير. وتعد أداة EE ليست هي الخيار الوحيد الذي يستخدم الواقع المعزز لجلب الوحوش الخيالية إلى منزلك، حيث إنه أثناء الإغلاق، أطلقت Google ميزة حيوانات الواقع المعزز التي تتيح لك عرض الحيوانات ثلاثية الأبعاد والتفاعل معها وأنت مرتاح في منزلك.