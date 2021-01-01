موظف بـ«ميتا»: «فيسبوك» يستنزف بطارية هاتفك دون علمك

كشف موظف سابق في شركة «ميتا»، أنه بمقدور تطبيق “فيسبوك” استنزاف بطاريات الهواتف المحمولة لمستخدميها سرًا.
وفق الخبير في البيانات جورج هايوارد، فإن هذه العملية تعرف باسم “الاختبار السلبي”، وتسمح لشركات التكنولوجيا “خلسة” بالتخلص من طاقة بطارية الهاتف المحمول لشخص ما باسم اختبار الميزات أو المشكلات مثل مدى سرعة تشغيل التطبيق، أو كيفية تحميل الصورة.
ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية عن هايوارد قوله، إنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، لأنه طرد في نوفمبر من “ميتا” لرفضه المشاركة في “الاختبار السلبي”.
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