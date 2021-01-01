«جوجل» تطور تقنية جديدة بالذكاء اصطناعي تغيّر مسار الفن...تحوّل النص إلى موسيقى..

أشكال وأنواع عديدة من الروبوت العاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي ملئت عالمنا حديثًا، ومن مهام المنزل، للأعمال المكتبية، قدمت الكثير من الخدمات المميزة، أبرزها كان مؤخرًا رسم صور عبر الذكاء الاصطناعي، وكذلك كتابة بعض المقالات وحتى محاورة الأشخاص بسلاسة بطريقة تشبه البشر، وتحويل النصوص لأصوات.
والآن أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي، برنامج جديد يحول النص إلى موسيقى تعمل شركة جوجل على تطويره.
وتبعًا لأحدث تقارير التكنولوجيا اليوم، بموقع «The Verge» المختص بالتقنية؛ فإن «جوجل» تعمل على تطوير تقنية جديدة باسم «MusicLM»، وهي عبارة عن برنامج ذكي لديه القدرة على صنع مقاطع موسيقى من أي وصف مكتوب.
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