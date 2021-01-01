«جوجل» تطور تقنية جديدة بالذكاء اصطناعي تغيّر مسار الفن...تحوّل النص إلى موسيقى..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أشكال وأنواع عديدة من الروبوت العاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي ملئت عالمنا حديثًا، ومن مهام المنزل، للأعمال المكتبية، قدمت الكثير من الخدمات المميزة، أبرزها كان مؤخرًا رسم صور عبر الذكاء الاصطناعي، وكذلك كتابة بعض المقالات وحتى محاورة الأشخاص بسلاسة بطريقة تشبه البشر، وتحويل النصوص لأصوات.



والآن أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي، برنامج جديد يحول النص إلى موسيقى تعمل شركة جوجل على تطويره.



وتبعًا لأحدث تقارير التكنولوجيا اليوم، بموقع «The Verge» المختص بالتقنية؛ فإن «جوجل» تعمل على تطوير تقنية جديدة باسم «MusicLM»، وهي عبارة عن برنامج ذكي لديه القدرة على صنع مقاطع موسيقى من أي وصف مكتوب.

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هذه التقنية تُشبه كثيراً آلية عمل برنامج الرسم بالذكاء الاصطناعي، فيستطيع الشخص استخدامه عبر إدخال نص وصفي لما يريد من شكل رسم أو صورة، ويعمل الذكاء الاصطناعي على تجميع هذه الجمل من ثم يُنتج عمل فني جديد مُعبر عما تم إدخاله من نص.كذلك الأمر في تقنية الموسيقى، يدخل الأشخاص نص يصف شعور معين أو موقف، أو ربما دمجهم معاً ليتم إنتاج عمل موسيقى مختلف يُعبر عن مشاعر البشر أو مواقفهم اليومية والدرامية، فيستطيع البرنامج إنتاج مقطوعة موسيقية كامل بمجر وصف الكلمات.تصل تقنيات البرنامج للمزج بين أكثر من نوع من الموسيقى، مثل الرقص وشعور الفضاء، مع مشاعر الدهشة والرهبة، فيبني ألحاناً على أزيز أو صفير، وقد يستخدمها الأشخاص مستقبلاً كخلفيات للمشاهد السينمائية والمسرحية.