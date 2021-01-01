شبكة «Google Fi» الخلوية: متسللون وصلوا إلى بيانات العملاء

أكد مزود شبكة جوجل الخلوية (Google Fi) حدوث خرق للبيانات، الذي من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالحادث الأمني الأخير في شركة الاتصالات T-Mobile، الذي سمح للقراصنة بسرقة بيانات ملايين العملاء.
ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن جوجل إن مزود الشبكة الأساسي لـ Google Fi أبلغ الشركة مؤخرًا بوجود نشاط مشبوه يتعلق بنظام دعم طرف ثالث يحتوي على "كمية محدودة" من بيانات عملاء Google Fi.
ويشير توقيت الإعلان إلى أن الاختراق مرتبط بأحدث اختراق لشركة T-Mobile، الذي تم الكشف عنه في 19 يناير، وسمح للمتسللين بالوصول إلى مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة بـ 37 مليون عميل، بما في ذلك عناوين الفواتير وتواريخ الميلاد وتفاصيل حساب T-Mobile.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!