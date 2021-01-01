شبكة «Google Fi» الخلوية: متسللون وصلوا إلى بيانات العملاء

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

أكد مزود شبكة جوجل الخلوية (Google Fi) حدوث خرق للبيانات، الذي من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالحادث الأمني الأخير في شركة الاتصالات T-Mobile، الذي سمح للقراصنة بسرقة بيانات ملايين العملاء.

ونقل موقع "تك كرانش" التقني عن جوجل إن مزود الشبكة الأساسي لـ Google Fi أبلغ الشركة مؤخرًا بوجود نشاط مشبوه يتعلق بنظام دعم طرف ثالث يحتوي على "كمية محدودة" من بيانات عملاء Google Fi.

ويشير توقيت الإعلان إلى أن الاختراق مرتبط بأحدث اختراق لشركة T-Mobile، الذي تم الكشف عنه في 19 يناير، وسمح للمتسللين بالوصول إلى مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة بـ 37 مليون عميل، بما في ذلك عناوين الفواتير وتواريخ الميلاد وتفاصيل حساب T-Mobile.

ويمثل الحادث ثامن مرة يتم فيها اختراق T-Mobile منذ عام 2018.

وكشفت شركة جوجل أن المتسللين وصلوا إلى معلومات محدودة للعملاء، بما في ذلك أرقام الهواتف وحالة الحساب والأرقام التسلسلية لبطاقة SIM والمعلومات المتعلقة بالتفاصيل حول خطة خدمة الهاتف المحمول للعملاء، مثل ما إذا كانوا قد اختاروا الرسائل القصيرة غير المحدودة أو التجوال الدولي.

المصدر: صدى البلد

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