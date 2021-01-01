تحقق تويوتا المركز الأول من مبيعات السيارات في 2022



تويوتا تويوتا

كانت تويوتا أكثر شركات صناعة السيارات مبيعًا في العالم في عام 2022 متغلبة على تحديات آثار جائحة فايروس كورونا وعلى نقص أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية لتبيع أكثر من منافستها في المركز الثاني بأكثر من 2 مليون سيارة.



بالمجموع، باعت تويوتا والشركات التابعة لها ما مجموعه 10,438,024 سيارة في عام 2022، وفي المركز الثاني أتت فولكس واجن بمبيعات إجمالية 8,3 مليون سيارة. مركبة، مما جعلها تتقدم بأكثر من 2 مليون وحدة على مجموعة فولكس فاجن، التي أعلنت عن مبيعات 2022 8,3 مليون سيارة في وقت سابق من هذا الشهر.



جدير بالذكر أن تويوتا أنتجت العام الماضي 10,6 مليون سيارة بنسة أعلى 5% عما أنتجته في عام 2021. ولكن مبيعاتها الإجمالية كانت أقل بـ 0,1% عن مبيعاتها في 2021.