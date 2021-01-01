ارتفاع جديد لسعر اسبريسو.. أرخص SUV جديدة من سوزوكي في مصر



اسبريسو اسبريسو

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر (شركة مودرن موتورز)، تقدم الشركة موديل 2022 من سيارة سوزوكي إسبريسو التي تنتمي لفئة مركبات SUV الصغيرة، وينتمي هذا الموديل للجيل الأول الحالي من السيارة، والذي بدأ انتاجه في أكتوبر 2019، حيث تعتبر هذه السيارة مميزة جدا في الوقت الحالي الذي يعاني منه السوق المصري بسبب زيادة أسعار جميع السلع والبضائع، وذلك لأنها تعتبر أرخص سيارة SUV جديدة في مصر خلال الوقت الحالي.



ويتم تقديم موديل 2022 من السيارة بفئة واحدة فقط في مصر سعرها كالتالي:



- فئة وحيدة بسعر 229 ألف و900 جنيه (بعد زيادة 70 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل محرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1000 سي سي وبقوة 67 حصان و9 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- تكييف هواء يدوي.- سنسور خلفي.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مصابيح أمامية هالوجين.- عجلة قيادة بمؤازرة كهربائية (باور ستيرنج).- مرايات جانبية يدوية.- قفل مركزي.- عدادات رقمية.- نظام صوتي يضم سماعتين.