تظهر لامبورجيني اوروس هايبرد الجديدة أثناء اختبارها بمحرك بورش

نتأكد مرة أخرى من تطوير لامبورجيني لنسخة هايبرد جديدة بالقابس لموديل اوروس الأنجح والأكثر مبيعاً للعلامة، إذ رُصدت السيارة مؤخراً أثناء ركنها بجوار سيارة بورش 911، وهي إشارة هامة لمشاركة بعض المكونات الميكانيكية بين السيارتين كما سنوضح في المقالة.
التقارير الحالية توضح أن اوروس الهجينة الجديدة ستحصل على محرك 4.0 لتر 8 سلندر توين تيربو هايبرد المستخدم بالفعل في موديل بورش باناميرا تيربو SE هايبرد، بقوة 689 حصان في السيدان الفاخرة، ولكن من المتوقع أن تعدل لامبورجيني المحرك لرفع قوته إلى قرابة 820 حصان، وفي كل الأحوال نعلم يقيناً أن اوروس الهجينة الجديدة ستكون أقوى من اوروس القياسية الحالية المزودة بمحرك 4.0 لتر توين تيربو بقوة 641 حصان.
نحديثات جمالية هادئة لخارجية اوروس هايبرد الجديدة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!