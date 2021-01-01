تظهر لامبورجيني اوروس هايبرد الجديدة أثناء اختبارها بمحرك بورش

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نتأكد مرة أخرى من تطوير لامبورجيني لنسخة هايبرد جديدة بالقابس لموديل اوروس الأنجح والأكثر مبيعاً للعلامة، إذ رُصدت السيارة مؤخراً أثناء ركنها بجوار سيارة بورش 911، وهي إشارة هامة لمشاركة بعض المكونات الميكانيكية بين السيارتين كما سنوضح في المقالة.



التقارير الحالية توضح أن اوروس الهجينة الجديدة ستحصل على محرك 4.0 لتر 8 سلندر توين تيربو هايبرد المستخدم بالفعل في موديل بورش باناميرا تيربو SE هايبرد، بقوة 689 حصان في السيدان الفاخرة، ولكن من المتوقع أن تعدل لامبورجيني المحرك لرفع قوته إلى قرابة 820 حصان، وفي كل الأحوال نعلم يقيناً أن اوروس الهجينة الجديدة ستكون أقوى من اوروس القياسية الحالية المزودة بمحرك 4.0 لتر توين تيربو بقوة 641 حصان.



نحديثات جمالية هادئة لخارجية اوروس هايبرد الجديدة

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وموهت لامبورجيني التصميم الخارجي لاوروس هايبرد الجديدة، مع توقعات باستلامها لتحديثات جمالية للمقدمة بشكل خاص، تشمل مصد أمامي جديد بفتحات هواء معدلة مع مصد خلفي محدث كذلك وتصاميم جديدة للجنوط وربما بعض الألوان الجديدة للسيارة.وستوضع لامبورجيني اوروس هايبرد الجديدة في قمة مجال الـ SUV الفاخرة، ما يعني كونها أسرع وأقوى وأغلى سعراً من فئة اوروس بيرفورمانتي الحالية، كما ستكون الأثقل في المجال كذلك بوزن يتجاوز الـ 2200 كيلوجرام.من المتوقع إزاحة الستار عن اوروس هايبرد الجديدة لاحقاً هذا العام كجزء من استراتيجية لامبورجيني لتقديم المحركات الهجينة في جميع موديلاتها بحلول 2024، مع العلم أن العلامة الإيطالية تستعد كذلك للكشف عن خليفة افينتادور بمحرك 12 سلندر هجين جديد لاحقاً هذا العام.