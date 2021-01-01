يعتبر «التزييف العميق».. أخطر أسلحة تقويض الأمن القومي العالمي



التزييف العميق التزييف العميق

قال الدكتور تيم ستيفنز مدير مجموعة أبحاث الأمن السيبراني في كينجز كوليدج لندن، إن الذكاء الاصطناعي - الذي يمكنه إنشاء صور ومقاطع فيديو واقعية للغاية للأشخاص - لديه القدرة على تقويض المؤسسات الديمقراطية والأمن القومي.



وأضاف الدكتور ستيفنز، أن التوافر الواسع لهذه الأدوات يمكن أن تستغلها دول مثل روسيا لـ «التصيد» بالسكان المستهدفين في محاولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية و «تقويض» الأمن القومي للدول.



وتابع: "هناك احتمال لأن تؤثر أنظمة الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق على الأمن القومي.. ليس على مستوى الدفاع العالي والحرب بين الدول، ولكن بشكل عام تقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية ووسائل الإعلام".

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ووضعت صحيفة «ديلي ميل» MailOnline اختبارًا للتزييف العميق بالإضافة إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول التزييف العميق. ما هم؟ كيف يعملون؟ ما هي المخاطر التي يشكلونها؟ هل يمكنك التمييز بين الشيء الحقيقي والذكاء الاصطناعي؟.ما هو التزييف العميق وكيف يتم صنعه؟إذا رأيت توم كروز يعزف على الجيتار على تيك توك TikTok مثلا، أو باراك أوباما يصف دونالد ترامب بأنه «مغفل»، أو مارك زوكربيرج يتفاخر بالسيطرة على "بيانات مليار شخص مسروقة''، فربما تكون بالفعل قد رأيت التزييف العميق من قبل.و«التزييف العميق» هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، يستخدم «التعلم العميق» لمعالجة الصوت والصور والفيديو ، وإنشاء محتوى وسائط شديد الواقعية.وقد تمت صياغة مصطلح "deepfake" في عام 2017 عندما نشر مستخدم Reddit مقاطع فيديو إباحية تم التلاعب بها في المنتدى، استبدلت مقاطع الفيديو وجوه المشاهير مثل Gal Gadot و Taylor Swift و Scarlett Johansson، بنجوم إباحية، وكانت مفاجئة صادمة في ذلك الوقت.ومؤخرا كان من الأمثلة سيئة السمعة على التزييف العميق أو «التزييف الرخيص» انتحال صريح لشخصية فولوديمير زيلينسكي الذي يبدو أنه يستسلم لروسيا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية العام الماضي.ويُظهر المقطع الرئيس الأوكراني وهو يتحدث من منصته، وهو يدعو قواته إلى إلقاء أسلحتهم والإذعان للقوات الروسية.