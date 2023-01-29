يكشف صندوق النقد عن الدولة الوحيدة التي سيتقلص اقتصادها عام 2023

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صورة الخبر: صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد البريطاني سينكمش وسيكون أداؤه أسوأ من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث تستمر تكلفة المعيشة في التأثير على الأسر.

صندوق النقد يكشف عن الدولة الوحيدة التي سيتقلص اقتصادها عام 2023دولة عربية سيتجاوز نموها الاقتصادي في 2023 نمو الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا
وأشار صندوق النقد في تقرير إلى أنه في حين أن التوقعات بالنسبة لكل عضو آخر في مجموعة الدول السبع قد تحسنت أو ظلت دون تغيير منذ أكتوبر، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب جعلت التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة أكثر كآبة.

وقال إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.6? في عام 2023، بدلا من أن ينمو بشكل طفيف كما كان متوقعا سابقا.

وقال بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إنه عام 2023 سيكون "تحديا كبيرا" بالنسبة للمملكة المتحدة حيث تراجعت من أعلى إلى أسفل جدول ترتيب مجموعة السبع، مشيرا إلى أن خطط الحكومة منذ نوفمبر عندما حددت خطط الإنفاق الخاصة بها في بيان الخريف أظهرت أن المملكة المتحدة "كانت تحاول بالتأكيد التعامل بعناية مع هذه التحديات المختلفة ونعتقد أنها على المسار الصحيح".

المصدر: روسيا اليوم

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