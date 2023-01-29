يكشف صندوق النقد عن الدولة الوحيدة التي سيتقلص اقتصادها عام 2023

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد البريطاني سينكمش وسيكون أداؤه أسوأ من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث تستمر تكلفة المعيشة في التأثير على الأسر.
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وأشار صندوق النقد في تقرير إلى أنه في حين أن التوقعات بالنسبة لكل عضو آخر في مجموعة الدول السبع قد تحسنت أو ظلت دون تغيير منذ أكتوبر، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب جعلت التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة أكثر كآبة.
وقال إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.6? في عام 2023، بدلا من أن ينمو بشكل طفيف كما كان متوقعا سابقا.
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