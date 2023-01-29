يحدد المركزي الروسي 3 مخاطر لنمو الاقتصاد الوطني

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حدد البنك المركزي الروسي 3 مخاطر قد تواجه نمو الاقتصاد الروسي، ويأتي ذلك بعد تقرير صندوق النقد الدولي، الذي حسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي.

وعن المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الروسي لفت المركزي إلى نقص في العمالة وقيود التكنولوجيا وضعف الطلب الخارجي.

وأشار المركزي الروسي إلى أن الاقتصاد الروسي زاد نشاطه في نهاية عام 2022 ودخل عام 2023 عند مستويات أعلى مما كان متوقعا قبل ربع سنة. وشدد على أن التأثير لآلية وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي كان محدودا.

وحسن صندوق النقد الدولي من توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين المقبلين، وبحسب الصندوق فإن روسيا لم تشهد في العام 2022 الانكماش الاقتصادي الذي كان متوقعا بنسبة 3.4%، والذي يجري تقديره الآن بنحو 2.2% وسط توقعات أن يحدث نمو إيجابي معتدل في العام 2023.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الروسي في العام 2023 بنسبة 0.3% وبنسبة 2.1% في العام 2024.

المصدر: روسيا اليوم

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