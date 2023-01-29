أسعار الذهب محليًا في بداية تعاملات الأربعاء

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 1 فبراير، وسجل عيار 21، الأكثر طلبا وانتشارًا 1720 جنيهًا، في ظل استقرار سعر الدولار، وتراجع سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية إلى مستوى 1925 دولار.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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