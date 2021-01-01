لوحة «حفل في زورق» تزين متحف أورسيه الفرنسي..قيمتها 43 مليون يورو..

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لوحة «حفل في زورق»

حصل متحف أورسيه الفرنسي، على لوحة رائعة من المدرسة الانطباعية ليضمها الى مجموعة مقتنياته من الكنوز الفنية، بتبرع من عملاق السلع الفاخرة لوي فيتون، الذي سدد 43 مليون يورو هي قيمة لوحة "حفل في زورق" للفنان الفرنسي من القرن التاسع عشر، جوستاف كاييبوت.

اللوحة الزيتية تظهر بحار زوارق يعتمر قبعة عالية ويجدف على مياه هادئة.

العمل المميز في واقعيته وألوانه الرقيقة ومنظوره الذي يكاد يكون سينمائيا، وكأن الرسام كان في المركب مع البحار، عرض أمس الاثنين في متحف أورسيه.

وتعد اللوحة أحدث إضافات المتحف الباريسي إلى مجموعة مقتنياته الكبيرة من أعمال المدرسة الانطباعية.

وقال جان بول كلافيري، مستشار رئيس شركة ليو فيتون، برنار أرنو، إن عائلة كاييبوت قامت ببيع اللوحة، وهي أخر الأعمال الانطباعية الرائعة المملوكة ملكية خاصة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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