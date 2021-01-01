تعرف على "الضجيج الأخضر" وهل يمكنه علاج مشاكلك مع النوم؟

سمعنا جميعًا عن الضجيج الأبيض وهو أصوات عشوائية ذات ترددات مختلفة تقع ضمن طيف الترددي الذي يمكن أن يسمعه البشر، أي ما بين 20 و 20000 هرتز. ووصف هذا الصوت بأنه أبيض لأنه يشبه الضوء الأبيض الذي يمزج جميع الأطوال الموجية المرئية للضوء ويشمل جميع الترددات المسموعة. وعرف عنها أنها تساعد في الاسترخاء والهدوء وتحل مشاكل النوم.
ولكن الآن هناك "لون" جديد وهو "الضجيج الأخضر" الذي تحول إلى تريند يجتاح "تيك توك" فوفقًا لموقع صحيفة "مترو" البريطانية حصد هاشتاج الضجيج الأخضر على تيك توك #greennoise أكثر من 916 ألف مشاهدة، وفي الشهر الماضي تم البحث عن هذا المصطلح على جوجل أكثر من 32 ألف مرة في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من أنه ليس مفهومًا جديدًا ، إلا أن الضجيج الأخضر تزداد شعبيته، حيث ارتفع الاهتمام بالصوت الملون بنسبة 425% خلال السنوات الخمس الماضية - خاصةً بين أولئك الذين يتعاملون مع الأرق؛ فما هو بالضبط؟ وكيف يمكن أن تفيدنا؟
ما هو الضجيج الأخضر؟
وفقًا لموقع "مترو" فإن الضجيج الأخضر هو تباين في الضجيج الأبيض الموجود في منتصف الطيف الترددي - مع نطاق تردد محدود حول تلك المراكز حول 500 هرتز. ويقول مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي وخبير النوم البريطاني "الضجيج الأخضر كما يوحي اسمه، يتضمن العديد من الأصوات التي نعتبرها " أصوات الطبيعة" مثل أمواج المحيط.
وأضاف خبير النوم البريطاني إن تردد الضجيج الأخضر ليس مرتفعًا بشكل خاص لأنه كلما زاد التردد، زادت حساسيتنا. لذا فهو جيد لمن يحبون الضجيج المحيط في الخلفية عند محاولة النوم. وبعض الأمثلة الرائعة للضجيج الخضراء يمكن أن تكون صوت الماء على الشاطئ أو الشلالات المتقطرة - أي شيء منسجم مع الطبيعة ويعزز الاسترخاء. لذلك إذا كنت تعاني من التوتر في الحياة اليومية ، فإن هذا النوع من الضجيج يمكن أن يساعد في استعادة بعض الشعور بالهدوء.
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