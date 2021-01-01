يكشف طبيب فوائد للشوكولاتة قد لا يعرفها حتى عشاقها

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الشوكولاتة ليست مجرد مادة غذائية شهية فقط، بل عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي، لا يمكن الاستغناء عنه.
ويشير مياسنيكوف في برنامجه التلفزيوني، إلى أنه وفقا لعدد من الجمعيات الطبية، يجب تناول الشوكولاتة لأنها واحدة من بين سبعة مواد غذائية أساسية- الفواكه والخضروات واللحوم الأسماك والحبوب الكاملة والثوم.
ويضيف موضحا، ويعود السبب إلى أن الشوكولاتة تحتوي على كمية هائلة من المواد النشطة بيولوجيا. ولكن يجب عدم تناول الشوكولاتة بالحليب التي لا تحتوى على سوى دهون الحليب، بل يجب تناول الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة من الكاكاو، حيث يكفي تناول قطعة صغيرة منها في اليوم فقط وليس لوح كامل.
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