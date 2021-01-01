يكشف طبيب فوائد للشوكولاتة قد لا يعرفها حتى عشاقها

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صورة الخبر: الشوكولاتة
الشوكولاتة

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الشوكولاتة ليست مجرد مادة غذائية شهية فقط، بل عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي، لا يمكن الاستغناء عنه.

ويشير مياسنيكوف في برنامجه التلفزيوني، إلى أنه وفقا لعدد من الجمعيات الطبية، يجب تناول الشوكولاتة لأنها واحدة من بين سبعة مواد غذائية أساسية- الفواكه والخضروات واللحوم الأسماك والحبوب الكاملة والثوم.

ويضيف موضحا، ويعود السبب إلى أن الشوكولاتة تحتوي على كمية هائلة من المواد النشطة بيولوجيا. ولكن يجب عدم تناول الشوكولاتة بالحليب التي لا تحتوى على سوى دهون الحليب، بل يجب تناول الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة من الكاكاو، حيث يكفي تناول قطعة صغيرة منها في اليوم فقط وليس لوح كامل.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الشوكولاتة تحتوي على مواد نشطة بيولوجيا، تحسن المزاج، وكذلك مواد تخفف السعال. والشوكولاتة تقوي الأوعية الدموية، لذلك هي ضمن النظام الغذائي للوقاية من مرض الزهايمر.

ووفقا له، الشوكولاتة تنشط وتنعش، ولأنها مصدر للكافيين، حيث تحتوي على نسبة أقل بقليل مما في القهوة والشاي. كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم يمكنهم تناولها.

وتعتبر الشوكولاتة مضادا طبيعيا للأكسدة، لأنها تحتوي على مواد تحفز السيروتونين والأسيتوسين.
ويختتم مياسنيكوف حديثه، عموما "حبوب الكاكاو هي في الواقع دواء سحري".

المصدر: روسيا اليوم

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